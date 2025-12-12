ALES Sonuçları Açıklandı: ÖSYM Sorgulama Ekranı Erişime Açıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3) sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

ALES Sonuçları Açıklandı: ÖSYM Sorgulama Ekranı Erişime Açıldı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2025-ALES/3) sonuçlarını açıkladı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 23 Kasım'da uygulanan 2025-ALES/3'ün değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

Kaynak: AA

