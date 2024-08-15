ALES Sonuçları Açıklandı
ÖSYM, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı(ALES) sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Sınav sonuçlarına ÖSYM'nin sayfasından ulaşılıyor.
ALES sınav sonuçları açıklandı. ÖSYM, sınav sonucunun açıklandığını şu sözlerle duyurdu:
"28 Temmuz 2024 tarihinde uygulanan 2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2024-ALES/2) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarına 15 Ağustos 2024 tarihinde saat 14.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir."
Kaynak: Gerçek Gündem
Son Güncelleme: