ALES Sonuçları Açıklandı

ÖSYM, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı(ALES) sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Sınav sonuçlarına ÖSYM'nin sayfasından ulaşılıyor.

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ALES Sonuçları Açıklandı

ALES sınav sonuçları açıklandı. ÖSYM, sınav sonucunun açıklandığını şu sözlerle duyurdu:

"28 Temmuz 2024 tarihinde uygulanan 2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2024-ALES/2) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 15 Ağustos 2024 tarihinde saat 14.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir."

Kaynak: Gerçek Gündem

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