Otomobil Şarampole Yuvarlandı! 1 Ölü, 2 Yaralı

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Turgay Özdemir idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Darıveren Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, sürücü ile araçtaki Aysun Özdemir ve Neşet Özdemir (66) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Neşet Özdemir müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. ​​​​​​​

Kaynak: AA