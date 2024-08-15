Banka Şubesinde Silahlı Kavga: Tartıştığı Kişiye Kurşun Yağdırdı

Samsun'da bir şahıs, bankada tartıştığı kişiye kurşun yağdırdı. 5 kurşunla yaralanan vatandaş, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Banka Şubesinde Silahlı Kavga: Tartıştığı Kişiye Kurşun Yağdırdı

Samsun'un 19 Mayıs ilçesindeki bir banka şubesinde Sadık Ö. (41) ile Halit Hoşaf (43) veznenin önünde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile Sadık Ö., Halit Hoşaf'ı tabancayla karnından ve bacağından ağır yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vücuduna 5 kurşun isabet eden Hoşaf, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürülüp tedaviye alındı. Hoşaf'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis, motosikletiyle kaçan Sadık Ö.'yü yakalamak için çalışma başlattı. Halit Hoşaf’ın ilçede döner dükkanı işlettiği, Sadık Ö.'nün de sanayide hurdacılık yaptığı öğrenildi.

Kaynak: DHA

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