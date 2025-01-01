Alabora Olan Tekneden Denize Düşen Balıkçı Ölü Bulundu

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yer alan Uluabat Gölü'nde balık tutarken teknesi alabora olan bir balıkçı, hayatını kaybetti. Arama çalışmalarının ardından Hasan Özışık’ın cesedi gölden çıkarıldı.

Alabora Olan Tekneden Denize Düşen Balıkçı Ölü Bulundu

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde Gölyazı Mahallesi'nde sabah saatlerinde Balıkçı Hasan Özışık, Uluabat Gölü'nde balık avlamak için teknesine bindi. Ancak, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tekne alabora oldu ve Özışık denize düştü.

Alabora Olan Tekneden Denize Düşen Balıkçı Ölü Bulundu - Resim : 1

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Özışık'tan bir süre haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Sualtı Arama ve Kurtarma Timleri sevk edildi.

Arama çalışmalarının ardından Özışık’ın cesedi gölden çıkarıldı. Olayla ilgili incelemeler devam ederken, cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kaynak: AA

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