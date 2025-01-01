Evi Yanan Kadına Valilikten Destek

Erzincan'da bir süre önce meydana gelen yangında Aysel Çelik adlı vatandaşın evinde maddi hasara meydana geldi. Aysel Çevik'e destek Erzincan Valiliği’nden geldi.

Evi Yanan Kadına Valilikten Destek

Erzincan'da bir süre önce meydana gelen yangında, Aysel Çevik'in evinde maddi hasar oluşmuştu. Meydana gelen zararın ardından Erzincan Valiliği ve Erzincan Gönüllü Gençler Derneği Aysel Çevik'e destek olarak evi tekrar eski haline getirdi.

Evi Yanan Kadına Valilikten Destek - Resim : 1

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, beraberindeki birim amirleri ve gönüllü gençlerle birlikte Aysel Çevik'i evinde ziyaret ederek bir süre sohbet etti.

Vali Aydoğdu, duyarlı davranışları nedeniyle samimiyetleriyle yürekleri ısıtan Zehra, Zeynep, İkra, Beyza ve diğer gönüllü gençlere teşekkürlerini iletti.

Evi Yanan Kadına Valilikten Destek - Resim : 2

Kaynak: İHA

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