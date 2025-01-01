Park Halindeki TIR Küle Döndü

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde yol kenarında park halindeki bir TIR, bir anda alevler içinde kaldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen tırın çekici kısmı yangının ardından kullanılamaz hale geldi.

Son Güncelleme:
Park Halindeki TIR Küle Döndü

Arifiye 1. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) mevkiinde meydana gelen olayda, yol kenarında park halinde duran 42 HAG 94 plakalı MAN marka TIR'ın çekici kısmında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı.

Park Halindeki TIR Küle Döndü - Resim : 1

TIR KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde gelen ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Meydana gelen yangında TIR'ın çekici kısmı kullanılmaz hale gelirken hususa ilişkin inceleme başlatıldı.

Park Halindeki TIR Küle Döndü - Resim : 2

Adıyaman’da İş Yeri Yangını Adıyaman’da İş Yeri YangınıGüncel
Manisa’da Yangın Paniği, Alevler Geceyi AydınlattıManisa’da Yangın Paniği, Alevler Geceyi AydınlattıGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Yangın
Son Güncelleme:
Gözden Kaçan Cennetler! Türkiye'nin En İyi 3 İlçesi Belli Oldu Gözden Kaçan Cennetler! Türkiye'nin En İyi 3 İlçesi Belli Oldu
Hiç Uğraştırmıyor ve Daha Kolay Hazırlanıyor! 5 Dakikalık Kek Tarifi Hiç Uğraştırmıyor ve Daha Kolay Hazırlanıyor! 5 Dakikalık Kek Tarifi
Domuz Eti Skandalının Başrolüydü: Köfteci Yusuf’un Satışlarında Dikkat Çeken Rakam Köfteci Yusuf’un Satışlarında Dikkat Çeken Rakam
Adıyaman’da İş Yeri Yangını Adıyaman’da İş Yeri Yangını