Park Halindeki TIR Küle Döndü
Sakarya'nın Arifiye ilçesinde yol kenarında park halindeki bir TIR, bir anda alevler içinde kaldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen tırın çekici kısmı yangının ardından kullanılamaz hale geldi.
Arifiye 1. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) mevkiinde meydana gelen olayda, yol kenarında park halinde duran 42 HAG 94 plakalı MAN marka TIR'ın çekici kısmında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı.
TIR KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde gelen ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Meydana gelen yangında TIR'ın çekici kısmı kullanılmaz hale gelirken hususa ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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