Akşener, deprem bölgesine gidiyor

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Genel Başkan Meral Akşener’in 9 Şubat Perşembe günü deprem bölgesini ziyaret edeceğini söyledi. Zorlu, “Sayın Akşener perşembe günü Kahramanmaraş'tan başlayarak deprem bölgesine intikal etmiş olacak” dedi.

Zorlu, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli depremlere ilişkin konuşan Zorlu, Başkanlık Divanı üyeleri ve milletvekillerinden oluşan heyetin deprem bölgesindeki incelemelerinin devam ettiğini ifade etti.

Heyetin hem bölgedeki eksiklikleri afet koordinasyon merkezine ulaştırdığını hem de enkaz çalışmalarına katkı sağlamaya çalıştığını kaydeden Zorlu, "Genel Başkan Yardımcımız Burak Akburak başkanlığında oluşturduğumuz afet koordinasyon merkezi içerisinde de, yine milletvekillerimizden oluşan heyetimiz depremden en fazla etkilenen merkezlere doğru hareket ettiler. Şu ana kadar İstanbul ve Ankara'da yoğunlaşmış olmak üzere 44 tır yardım malzememiz deprem bölgesine ulaşmıştır" dedi.

AKŞENER’DEN DEPREM BÖLGESİNE ZİYARET

Genel Başkan Meral Akşener'in deprem sonrası gece geç saatlere kadar afet koordinasyon merkezinin başında olduğunu aktaran Zorlu, "72 saatlik sürenin geride kalmasının ardından Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener perşembe günü Kahramanmaraş'tan başlayarak deprem bölgesine intikal etmiş olacak. Vatandaşlarımızla birlikte olacak, onların acılarına ortak olmaya çalışacak" dedi.

İYİ PARTİ’YE 2 BİN BAŞVURU

Enkaz ve kurtarma çalışmalarına katılmak için 2 binin üzerine kendilerine başvuru geldiğini aktaran Zorlu, "Biz bu başvuruları olduğu gibi AFAD Başkanlığı'na gönderdik. Daha önceki benzer olaylarda tecrübesi olup olmadığına dayalı olarak telefon numaralarıyla ilettik. AFAD daha çok hekimlerden ve tecrübesi olan vatandaşlardan bir ekip oluşturdu. İlk uçak da birkaç saat içerisinde Ankara'dan havalanacak ve Kahramanmaraş'a indikten sonra ekibimiz ulaşmış olacak." dedi.

"Genel Başkan Danışmanı Emekli Tuğgeneral Ali Demir'in başkanlığında bir uçak daha oluşturma çabasındayız. Bununda birkaç saat içerisinde havalanmasını planlıyoruz. Hatay'a gitmesini arzuluyoruz" diyen Zorlu, çalışmalarının gece boyunca devam edeceğinin altını çizdi.

'ÇOCUKLARI, SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONELİNE TESLİM EDİN'

Deprem bölgesindeki kurtarma çalışmalarında çocukların çok daha büyük öneme sahip olduğuna dikkat çeken Zorlu, "Bölgeden kurtarma çalışmaları sırasında bizi üzen, kaygılandıran bazı bilgi ve ihbarlar geliyor. Çocuklarına ulaşamayan yakınları ya da yakınları bulunamayan çocuklar olduğu ifade edilmekte. Bu çocukların kaybı daha önce yaşanmamış bir durum değil. Acı tecrübelerimiz var. Sayın Genel Başkanımız bu konuda büyük bir hassasiyet içerisinde. Bu konuyla ilgili bir ekip oluşturuldu. Kurtarma çalışmalarına katılacak bütün vatandaşlarımıza bir çağrıda bulunmak istiyoruz; çocuklarımızın kurtarılma anında sadece Sağlık Bakanlığı personeline ve sosyal hizmet uzmanlarına teslim edilmesini rica ediyoruz." şeklinde konuştu.

ANKARA’YA GETİRİLEN ÇOCUKLAR

Deprem bölgesindeki bazı hasta çocukların Ankara'daki hastanelere getirildiği yönünde bilgiler ulaştığını aktaran Zorlu, "Sayın Genel Başkanımız konu hakkında ilgililerle bir görüşme gerçekleştirdi. Şehir hastanesinde saat 14.00 itibariyle 3'ü yoğun bakımda olmak üzere toplam 8 çocuğumuz vardı. Yeni hastaların da geldiği bilgisini aldık. Bu konu bizim büyük bir hassasiyet gösterdiğimiz bir alan" diye konuştu.

DEPREM BÖLGESİNDE OHAL KARARI

Deprem bölgesi 10 ilde 3 ay süreyle olağanüstü hal ilan edilmesine de değinen Zorlu şunları söyledi:

"Bu da vatandaşlarımızın bize yoğun bir talebi, isteği ve beklentisiydi. Bu kararın öncesine kadar 3 bin askerimizin sahada olduğu bilgisi kamuoyuna yansıdı. Oysa bölgede konuşlandırabileceğimiz asker sayısını yaklaşık 50 bin civarında olduğu bize verilen bilgiler arasında. Vatandaşlarımız şu beklentideydi. 'Çok daha fazla insana ihtiyaç olduğunun açıklandığı bir dönemde, askerlerimiz sahada daha fazla neden olamıyorlar?' Bu sorular bize de geliyor. Vatandaşımızın sesini dikkate alarak biz de bu çağrıyı yapıyoruz.

Daha fazla askerimizin sahada olmasını bekliyoruz. Bu çağrıyı yapıyoruz. Yetki şu anda vali ve kaymakamların yetkisindedir. Bunu herkes bilmelidir. 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nda yer alan maddelere göre, valiler bu yetkiye sahip. Askerlerimizin sadece bölgeye çağrılması değil aynı zamanda TSK bünyesindeki itfaiye, ambulans ve araç-gereçlerin kullanılabilmesine yönelik yetkiler yine valilerin. Bu doğrultuda bunu siyaset üstü bir anlayışla ifade etmek istiyorum; elbette eksiklikleri biliyoruz, bu eleştirileri de günü geldiğinde paylaşacağız ama bunu dışında şu anda yardım bekleyen, çığlık atan insanlar var. Bu bizim için her şeyin üzerinde.”