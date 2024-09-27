Akşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı

Polis ekipleri, Konya'nın Akşehir ilçesinde gerçekleştirdikleri operasyonda bir araçta uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ele geçirdi. Gözaltına alınan 3 şüpheliden E.C. mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Akşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ile Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri gençleri ve geleceği zehirlemek için sokak satıcılığı yapan, uyuşturucu madde kullanan ve sevk eden şahıslarla ilgili yaptığı çalışmalarına devam ediyor.

Bu çerçevede bir araçta bulunan şahısların durumundan şüphelenerek durduruldu. Araçta bulunan şüpheliler E.C., T.C. ve İ.Ç.’nin GBT sorgusu ile üst aramasını yapan ekipler E.C.’nin üzerinde 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi. E.C.’nin 3 suçtan arandığını belirleyen ekipler, şüphelileri gözaltına aldı. Şüphelilerin bulunduğu araçta yapılan aramada ise üç parça halinde 8 gram esrar ile 1,5 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelere el koyan ekipler, şüpheliler E.C., T.C. ve İ.Ç. hakkında “uyuşturucu madde bulundurmak, kullanmak, kabul etmek” suçlarından ve E.C. hakkında 6136 S.K.M. suçundan işlem yaptı. 3 şüpheliden, E.C. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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