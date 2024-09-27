Milli Savunma Bakanlığı Duyurdu! 22 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde 21 PKK'lı terörist ve Suriye'nin kuzeyinde 1 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı, "Teröristler kendilerini bekleyen sondan kaçamıyor!" ifadesiyle 22 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Teröristler kendilerini bekleyen sondan kaçamıyor!
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Gara ve Asos bölgelerinde tespit ettiği 21 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 1 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.
Her nerede olursa olsunlar, Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek!”
Kaynak: DHA