Milli Savunma Bakanlığı Duyurdu! 22 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde 21 PKK'lı terörist ve Suriye'nin kuzeyinde 1 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı Duyurdu! 22 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, "Teröristler kendilerini bekleyen sondan kaçamıyor!" ifadesiyle 22 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Teröristler kendilerini bekleyen sondan kaçamıyor!

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Gara ve Asos bölgelerinde tespit ettiği 21 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 1 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.

Her nerede olursa olsunlar, Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek!”

Kaynak: DHA

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