Hasat Başladı! Kahramanmaraş'ın Dağlarından Toplanıyor... Amerika, İngiltere, Fransa, Çin Peşinde

Türkiye'nin tarım ihracatında önemli bir yere sahip olduğu göz önüne alınarak, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü, yıllık ortalama 2 bin ton defne hasadı yapılan Andırın’daki defne sahalarını köylülerin hasadına açtı. Bu sahalardan biri olan Tufanpaşa Mahallesi’ndeki 1300 rakımlı Sarımsak Dağı’ndaki defneleri nacak yardımıyla kesen köylüler, iple bağladıkları defneleri sırtlarında dağın eteğine taşıyor.

40 kilo civarındaki defneleri sarp kayalıklardan oluşan yaklaşık 4-5 kilometrelik bir yoldan yürüyerek taşıyan köylüler, sırtta taşımanın imkansız olduğu yerlerde de çelik halat çekip makaralar yardımıyla defneleri aşağı gönderiyor. Ardından da defneleri tartarak kilosu 5 liradan tüccarlara satışını yapıyor.

GÜNLÜK 2 BİN LİRA KAZANÇ SAĞLIYOR

Defne hasadı yapan köylülerden Murat Doğan, defnenin sarp kayalıklarda hasadını yaptıklarını bunun da kendilerini zorladığını belirtti. Doğan, “Sabahın ilk ışıklarında arkadaşlarımızla buraya gelip akşam saatlerine kadar çalışıyoruz. Buranın defnesi bizim definemizdir, yeşil altınımızdır. Akşama kadar 300-400 kilo kesiyoruz. Bu da bize günlük 1500-2 bin lira katkı sağlamaktadır” diye konuştu.

İLAÇ VE KOZMETİKTE DE KULLANILIYOR

Defne tüccarı İskender Zengin ise defnenin çok değerli bir bitki olduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Yaklaşık bin üç yüz rakımlı Sarımsak Dağı’nda hasadı yapılan defne yüz güldürüyor. Birçok vatandaşın burada gelip günlük olarak kestikleri, hasat ettikleri defne karşılığında ücretlerini alıyorlar ve aile ekonomisine büyük katkı sağlıyorlar. Günlük yaklaşık 300-400 defne hasadı yapmaktadırlar ve kilosunu 5 TL'den satıyorlar. 5 TL'den olunca ortalama 1500-2 bin TL aile bütçelerine katkı sağlıyorlar. Burada hasat edilen defneler araçlarla kurutma tesislerine gönderiliyor. Kurutma tesisinde fırınlarda kurutulup yaprakları daldan ayrıldıktan sonra ihracata gönderiliyor. Amerika, İngiltere, Fransa, Çin, bu ülkeler yoğun bir talep içerisindeler ilaç sanayi ve kozmetik sanayinde kullanılmaktadır. Andırın genelinde 1500-2 bin ton yıllık olarak defne hasadı yapılmaktadır."

Kaynak: DHA