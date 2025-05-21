Aksaray'da Tüfekli Dehşet! Vuran da Vurulan da Çocuk

Aksaray'da dehşet veren bir olay yaşandı. 15 yaşındaki ortaokul öğrencisi Y.Ç., güvercinlerini göstermek için eve götürdüğü arkadaşı Derman Ali Yerli’yi (12) havalı tüfekle bacağından vurdu.

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Aksaray'da Tüfekli Dehşet! Vuran da Vurulan da Çocuk

Dehşet veren olay, saat 19.30 sıralarında Yeni Sanayi Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre 7’nci sınıf öğrencisi Y.Ç., okul çıkışı arkadaşı Derman Ali Yerli’yi güvercinlerini göstermek için evine götürdü.

EVE DÖNMEK İSTEYİNCE VURDU

Yerli, evine dönmek isteyince Y.Ç., arkadaşını havalı tüfekle bacağından vurdu. Durumu görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yerli’yi Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Olayı duyup hastaneye gelen Derman Ali Yerli’nin annesi Filiz Yerli, “Oğluma okul çıkışı arkadaşı ‘güvencin göstereceğim’ diyor ve zorla götürüyor. ‘Oğlum eve gideceğim’ deyince havalı tüfekle ateş ediyor. Vuran 15 yaşında bir çocuk, kendi evinin bahçesinde vurmuş” dedi.

Polis ekipleri Y.Ç.’yi havalı tüfekli birlikte yakalayıp, çocuk şubeye götürdü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHA

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