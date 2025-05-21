‘Whatsapp Mesajı’ Skandalı Gündeme Oturmuştu... Asu Kaya'dan 'Hasan Toktaş' Açıklaması: 'İstifasını İsteyeceğim'

İYİ Parti Teşkilat Başkanı Hasan Toktaş'ın, CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya’nın fotoğrafını parti içi bir WhatsApp grubunda paylaşarak “Sana alacam bunu kral” diye mesaj attığı iddia edildi. Siyaset gündemini sarsan olaya ilişkin Asu Kaya'dan açıklama geldi. tv100'e konuşan Kaya, "İstifasını isteyeceğim, umarım o mesajı atmamıştır” dedi.

Son Güncelleme:

İYİ Parti Teşkilat Başkanı ve Bursa Milletvekili Hasan Toktaş'a ait olduğu iddia edilen WhatsApp mesajı gündeme bomba gibi düştü. Toktaş’ın, CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya’nın fotoğrafını parti içi bir WhatsApp grubunda paylaşarak “Sana alacam bunu kral” ifadelerini kullandığı iddia edildi. Toktaş mesajların kendisine ait olmadığını söylerken, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu inceleme başlattıklarını açıkladı.

Bu gelişmelerin ardından CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, tv100'de yayımlanan Kübra Par'la Farklı Açılar programına açıklamada bulundu. Kaya, “Gündemi bu konuyla işgal etmek istemezdim çünkü mücadelemiz çok başka. Türkiye’de kadın haklarını kullanıyoruz. Türkiye’de kadın mücadelesi veriyoruz. Gündemin bununla meşgul edilmesine müsaade etmeyeceğiz. Biz kadınlar başta siyaset olmak üzere her alanda var olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

'İSTİFASINI İSTEYECEĞİM'

Soruşturmanın sonucunun beklenmesi gerektiğine vurgu yapan Kaya, "En ağır şekliyle Türkiye’deki tüm kadınlar adına istifa etmesini elbette ki isteyeceğim ama bu soruşturmanın sonucunu beklemek durumundayız" dedi.

İYİ Parti'de WhatsApp Mesajı Krizi: Hasan Toktaş Hakkında İnceleme BaşlatıldıİYİ Parti'de WhatsApp Mesajı Krizi: Hasan Toktaş Hakkında İnceleme BaşlatıldıGüncel

Kaynak: tv100

Etiketler
İYİ Parti CHP
Son Güncelleme:
Emekli Doktorun Sır Ölümü! Evinde Ölü Bulundu, İnceleme Başlatıldı Emekli Doktorun Sır Ölümü
Uzmanlar Şaşırtıcı Gerçeği Açıkladı: Her Gün 2 Diş Karanfil Yerseniz Ne Olur? Uzmanlar Şaşırtıcı Gerçeği Açıkladı: Her Gün 2 Diş Karanfil Yerseniz Ne Olur?
Tırnak Yiyenler Dikkat! Tek Seferde Kurtulmanın Yolu Belli Oldu: Meğer Bu Yüzdenmiş Tırnak Yiyenler Dikkat! Tek Seferde Kurtulmanın Yolu Belli Oldu: Meğer Bu Yüzdenmiş
'Kent Uzlaşısı' Davasında Tutukluluğa Devam Kararı 'Kent Uzlaşısı' Davasında Tutukluluğa Devam Kararı
ÇOK OKUNANLAR
SGK Uzmanı Özgür Erdursun'dan Emeklilere Ek Zam Sürprizi: SSK, Bağkur ve Tüm Emeklileri Kapsayacak SGK Uzmanı Özgür Erdursun'dan Emeklilere Ek Zam Sürprizi: SSK, Bağkur ve Tüm Emeklileri Kapsayacak
Deprem Sonrası İstanbul'da Büyük Kaçış Başladı! Bu İlçelerde Yaşayanlar Apar Topar Semt Değiştiriyor, 2 İlçe Gözden Çıkarıldı Deprem Sonrası İstanbul'da Büyük Kaçış! Bu İlçelerde Yaşayanlar Apar Topar Semt Değiştiriyor
Araç Muayenesinde Yeni Dönem Resmen Başladı! Tam 20 Yıl Sürecek Rekor İhaleye Onay Çıktı, Devreye Gireceği Tarih Netleşti Araç Muayenesinde Yeni Dönem Resmen Başladı
Hatay'da Hasat Başladı, Çiftçi Kan Ağladı! 38 Yıldır Böylesi Görülmedi, Bakan Şaştı Kaldı Hatay'da Hasat Başladı, Çiftçi Kan Ağladı! 38 Yıldır Böylesi Görülmedi, Bakan Şaştı Kaldı
İşsiz kaldı, Zengin Oldu: İspanyollar Görüp Peşine Düştü! Şimdi Paraya Para Demiyor İşsiz kaldı, Zengin Oldu: İspanyollar Görüp Peşine Düştü! Şimdi Paraya Para Demiyor