‘Whatsapp Mesajı’ Skandalı Gündeme Oturmuştu... Asu Kaya'dan 'Hasan Toktaş' Açıklaması: 'İstifasını İsteyeceğim'

İYİ Parti Teşkilat Başkanı ve Bursa Milletvekili Hasan Toktaş'a ait olduğu iddia edilen WhatsApp mesajı gündeme bomba gibi düştü. Toktaş’ın, CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya’nın fotoğrafını parti içi bir WhatsApp grubunda paylaşarak “Sana alacam bunu kral” ifadelerini kullandığı iddia edildi. Toktaş mesajların kendisine ait olmadığını söylerken, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu inceleme başlattıklarını açıkladı.

Bu gelişmelerin ardından CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, tv100'de yayımlanan Kübra Par'la Farklı Açılar programına açıklamada bulundu. Kaya, “Gündemi bu konuyla işgal etmek istemezdim çünkü mücadelemiz çok başka. Türkiye’de kadın haklarını kullanıyoruz. Türkiye’de kadın mücadelesi veriyoruz. Gündemin bununla meşgul edilmesine müsaade etmeyeceğiz. Biz kadınlar başta siyaset olmak üzere her alanda var olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

'İSTİFASINI İSTEYECEĞİM'

Soruşturmanın sonucunun beklenmesi gerektiğine vurgu yapan Kaya, "En ağır şekliyle Türkiye’deki tüm kadınlar adına istifa etmesini elbette ki isteyeceğim ama bu soruşturmanın sonucunu beklemek durumundayız" dedi.

Kaynak: tv100