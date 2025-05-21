19 Yaşındaki Sultan'ı Vahşice Katletmişti... Caninin İfadesi Kan Dondurdu

Afyonkarahisar'da bir markette çalışan 19 yaşındaki Sultan Tosun, Yusuf C. isimli erkek tarafından canice katledilmişti. Cani erkek hakim karşısına çıktı, cinayeti kan donduran bir soğukkanlılıkla anlattı. Yusuf Ç., "Sen adam mısın, diyerek bana vurdu. Boğazını sıkınca olanlar oldu. Boynuna jilet attım" dedi.

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19 Yaşındaki Sultan'ı Vahşice Katletmişti... Caninin İfadesi Kan Dondurdu

Kan donduran cinayet 2024 yılının Ağustos ayında meydana geldi. Yusuf Ç. isimli cani, parkta tartıştığı 19 yaşındaki kız arkadaşı Sultan Tosun'u boğazını keserek öldürüp kanala attı. Olayın ardından açılan davanın ilk duruşması Afyonkarahisar 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya sanık Yusuf Ç., tutuklu olduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı.

İFADESİ KAN DONDURDU

Duruşmada mahkemede ifade veren sanık Yusuf Ç., kan donduran olayı soğuk kanlılıkla anlattı. Olay günü Sultan'ın yanına gitmediğini söyleyen Yusuf Ç., "Sen adam mısın dedi. Bana vurdu. Boğazını sıkınca olanlar oldu. Boynuna jilet attım. Korktum bir abla geçiyordu arkamdan polisi arayacağını söyledi. Ben de kaçtım. Sultanla sosyal medyada tanıştık. Müstehcen görüntülerinden dolayı ayrılmak istedim. Bu süreçte hamile olduğunu öğrendim. Bana şiddet uyguluyordu. Madde kullanmaya zorladı" dedi.

TEHDİTTE BULUNUP RAHATSIZ ETMİŞ

Davaya katılan Sultan Tosun'un babası Fehmi Tosun ise Yusuf Ç.'nin kızını tehdit ettiğini savunarak, "Yusuf bana mesaj attı. Mesajda kızımı sevdiğini yazıyordu. Yusuf kızımın önceki iş yerinde tehdit etti kendi mahallemizdeki bir markette işe girdi. Sonra yine rahatsız etti. Sultan'ın otopsisinde madde kullandığı çıkmadı. Bir AVM önünde de kızımı sıkıştırmış. O da halasını aramış. Halası kurtarmış. Eski iş yerinde de müdürü Yusuf'u uyarmış ve eylemlere devam edersen durumu kolluğa bildireceğini söylemiş" diye konuştu.

Diğer tanıkların dinlenmesinin ardından mahkeme, duruşmanın 16 Haziran'a ertelenmesine ve sanık Yusuf Ç.'nin tutukluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: İHA

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