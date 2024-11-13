Aksaray'da Korkunç Olay! Genç Kız 4.Kattan Aşağı Düştü

Aksaray’da Tacin Mahallesi’nde bir apartmanın 4. katında dehşete düşüren bir olay yaşandı. 16 yaşındaki M.B. isimli genç kız, pencereden aşağıya düştü.

DURUMU AĞIR

Genç kızın aşağı düştüğünü gören kardeşi ve annesinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan genç kız, hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan genç kızın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı inceleme yaptı.

“ANNESİ VE KARDEŞİNİN BAĞIRDIĞINI DUYDUK”

Genç kızın düşüşüne ilişkin konuşan Hasan Acar “Anne babası koştu geldi, biz de koştuk geldik yardımcı olduk. Biz geldiğimizde yerde yatıyordu. Ses falan duymadık, sadece annesi ve kardeşinin bağırdığını duyduk” dedi.

Kaynak: İHA