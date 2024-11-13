Polisin Bastığı Ev Silah Deposu Çıktı
Kocaeli Darıca'da polis ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda ruhsatsız olduğu belirlenen 20 otomatik av tüfeği ile 59 şarjör ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yapılan operasyonda ev, mühimmat deposu çıktı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından silah ve mühimmat kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.
Bu çerçevede Darıca'da bir ikamette yapılan aramada ruhsatsız 20 otomatik av tüfeği ile 59 şarjör bulundu.
Olayla ilgili 1 şüpheli yakalandı.
Kaynak: AA
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