Feci 'U Dönüşü' Kazası: 3'ü Çocuk 6 Yaralı

Bartın'da U dönüşü yapan bir otomobil hafif ticari araç ile çarpıştı. Feci kazada 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı. Araç içerisinde sıkışan otomobil sürücüsü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Feci 'U Dönüşü' Kazası: 3'ü Çocuk 6 Yaralı

Edinilen bilgiye göre, Bartın-Karabük kara yolu Potbaşı mevkiinde seyir eden Z. Ö. İdaresindeki 67 ZK 844 plakalı otomobil U dönüşü yaparken M.C.'nin yönetimindeki 06 CEN 434 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. 52 yönetimindeki 67 ZL 844 plakalı otomobille çarpıştı.

Feci kazada araç içerisinde sıkışan otomobil sürücüsü itfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışma ile kurtarıldı. Kazada 3'ü çocuk toplam 6 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen 112 sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla şehirdeki hastanelere taşındı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyiye gittiği öğrenilirken, kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Kaynak: İHA

Sokak Ortasında Bir Erkek Dehşeti Daha! Eski Eşini ve Ablasını Bıçakladı Sokak Ortasında Bir Erkek Dehşeti Daha! Eski Eşini ve Ablasını Bıçakladı
Plajda Ortaya Çıkan Penguenin Sırrı Çözüldü Plajda Ortaya Çıkan Penguenin Sırrı Çözüldü
Grip Dönemi Başladı: Yakalanmamak İçin Bunları Mutlaka Uygulayın Grip Dönemi Başladı: Yakalanmamak İçin Bunları Mutlaka Uygulayın
Kendine Kanser Teşhisi Koyan Doktor Açıkladı: Bu 2 Hafif Belirti Ortaya Çıkardı Kendine Kanser Teşhisi Koyan Doktor Açıkladı: Bu 2 Hafif Belirti Ortaya Çıkardı