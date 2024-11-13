Plajda Ortaya Çıkan Penguenin Sırrı Çözüldü

Avustralya’da plajın ortasında görünen, herkesin ağzını açık bırakan penguenin sırrı çözüldü. Penguenin Antartika’dan 3 bin 500 kilometre kat ederek geldiği ortaya çıktı.

Plajda Ortaya Çıkan Penguenin Sırrı Çözüldü

Kısa süre önce Avustralya’da ilk kez görülen imparator penguen, herkesi şaşkınlığa uğratmış, herkes penguenin nereden ve nasıl geldiğini merak etmişti.

Plajda Ortaya Çıkan Penguenin Sırrı Çözüldü - Resim : 1

3 BİN 500 KİLOMETRE YÜRÜMÜŞ

Sahil kasabası Denmark’ta bir sörfçü tarafından tesadüfen bulunan erkek penguene Gus ismi verilmişti. Euronews’te yer alan habere göre, Avustralya’da ortaya çıkan imparator penguenin, yaşam alanı Antartika’dan 3 bin 500 kilometre kat ederek geldiği tespit edildi.

Plajda Ortaya Çıkan Penguenin Sırrı Çözüldü - Resim : 2

EVİNE GERİ GÖNDERİLECEK

Washington Üniversitesi biyoloji profesörü Dee Boersma, penguenlerin yiyecek aramak için hareket ettiklerini ve Gus’ın da bu motivasyonla hareket etmiş olabileceğini açıkladı.

Plajda Ortaya Çıkan Penguenin Sırrı Çözüldü - Resim : 3

23 KİLO, 1 METRE BOYUNDA

Batı Avustralya Biyoçeşitlilik, Koruma ve Cazibe Merkezleri Departmanı, penguenin Antarktika’daki evine geri götürmek için çalışma yürüteceklerini duyurdu.

Öte yandan Antarktika’daki deniz buzunun pengueni, evinden uzaklaştırmış olabileceğini de öne sürüldü. Yetersiz beslendiği değerlendirilen penguenin 23 kilo, 1 metre boyunda olduğu bilgisi verildi.

Kaynak: Euronews

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