Aksaray-Adana otobanı üzerindeki istasyon marketlerde raflar boşaldı

Aksaray-Adana otobanı üzerindeki istasyon marketlerde sandviç, su, tuzlu bisküvilerin tamamen bittiği görüldü.

Aksaray-Adana otobanı üzerindeki istasyon marketlerde raflar boşaldı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli, 7.7 ve 7.6 büyüklükteki depremlerin ardından etkilenen ilçelerdeki vatandaşlar şehirlerden ayrılmaya çalışıyor. 

Şu ana kadar 2 bin 379 kişinin hayatını kaybettiği 14 bin 383 kişinin yaralandığı afette kurtarma çalışmaları sürüyor. Hatay, İskenderun başta olmak üzere bazı illere ise yardım oldukça geç gitti. 

Öte yandan hava muhalefeti nedeniyle yardım araçları ve gazeteciler deprem bölgesine ulaşmakta güçlük çekiyor. Bölge bölge yoğun tipiyle karşılaşılıyor. 

Gerçek Gündem Genel Yayın Yönetmeni Hilmi Hacaloğlu da depremin merkez üssü Kahramanmaraş'a doğru giderken yoldaki izlenimlerini aktardı. Hacaloğlu, "Aksaray-Adana otobanı üzerindeki istasyon marketler adeta talan edilmiş. Sandviç, su, tuzlu bisküviler tamamen bitmiş" dedi. 

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