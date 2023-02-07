İnce, Kahramanmaraş'ta: Burada asker yok, polis yok, çorba yok, battaniye yok

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, depremin merkez üssü Kahramanmaraş'a gitti.

İnce, Trabzon Caddesi'nde yürürken çektiği videoda, "Üzülerek söylüyorum ki burada asker yok, polis yok, çorba yok, battaniye yok. Hiçbir şey yok burada!" dedi.

Enkaz alanlarında depremzedeleri de dinleyen İnce, bir vatandaşın "Kardeşim burada can vermedi, gelmediler" sözlerini paylaşarak "bundan daha acı bir cümle duymadım ben" diye kaydeti.