İnce, Kahramanmaraş'ta: Burada asker yok, polis yok, çorba yok, battaniye yok

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta incelemelerde bulundu.

Son Güncelleme:
İnce, Kahramanmaraş'ta: Burada asker yok, polis yok, çorba yok, battaniye yok

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, depremin merkez üssü Kahramanmaraş'a gitti. 

İnce, Trabzon Caddesi'nde yürürken çektiği videoda, "Üzülerek söylüyorum ki burada asker yok, polis yok, çorba yok, battaniye yok. Hiçbir şey yok burada!" dedi. 

Enkaz alanlarında depremzedeleri de dinleyen İnce, bir vatandaşın "Kardeşim burada can vermedi, gelmediler" sözlerini paylaşarak "bundan daha acı bir cümle duymadım ben" diye kaydeti. 

Son Güncelleme:
Enkazdan 20 saat sonra çıkartıldı Enkazdan 20 saat sonra çıkartıldı
Tadan börek sanıyor.. Krep böyle yapılırsa puf puf bakarıyor Tadan börek sanıyor.. Krep böyle yapılırsa puf puf bakarıyor
Tayfun Kahraman: Türkiye bu nedenlerle enkaz altında! Tayfun Kahraman: Türkiye bu nedenlerle enkaz altında!
Taha Duymaz yaşıyor mu? Depremde enkaz altında kaldı Taha Duymaz yaşıyor mu? Depremde enkaz altında kaldı
ÇOK OKUNANLAR
Kızılay Başkanı'nın açıklamalarına Kübra Par'dan tepki: 'Ama bize öyle bilgiler gelmiyor' Kızılay Başkanı'nın açıklamalarına Kübra Par'dan tepki
İnce, Kahramanmaraş'ta: Burada asker yok, polis yok, çorba yok, battaniye yok İnce, Kahramanmaraş'ta: Burada asker yok, polis yok, çorba yok, battaniye yok
CHP'li Yavuzyılmaz: 415 madenci Zonguldak'ta bekliyor, sadece 85'i yola çıkarıldı "415 madenci Zonguldak'ta bekliyor, sadece 85'i yola çıkarıldı"
Tayfun Kahraman: Türkiye bu nedenlerle enkaz altında! Tayfun Kahraman: Türkiye bu nedenlerle enkaz altında!
Aksaray-Adana otobanı üzerindeki istasyon marketlerde raflar boşaldı Aksaray-Adana otobanı üzerindeki istasyon marketlerde raflar boşaldı