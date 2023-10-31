AKP'ye yakın yazarın cemaat rahatsızlığı: 'Bazı cemaat liderleri kripto yapılanmaya devam ediyor, bazıları FETÖ'den kalan köşeleri kapıyor'

AKP'ye yakın yazar Sabri Şahsuvar, bugünkü yazısında bazı cemaatlerin FETÖ'den kalan boşluklara yerleşmeye çalıştığını söyleyerek bazılarının ise kripto yapılanmaya devam ettiklerini söyledi.

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AKP'ye yakın yazarın cemaat rahatsızlığı: 'Bazı cemaat liderleri kripto yapılanmaya devam ediyor, bazıları FETÖ'den kalan köşeleri kapıyor'

Türkiye’nin birçok kamu kuruluşunda iktidara yakın cemaatlerin yuvalandığı bilinirken, AKP’ye yakın Yeni Akit yazarı Sabri Şahsuvar, bazı cemaatlerin AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Filistin mitingine katılmaması için cemaat üyelerini baskı altına aldığını iddia ederek bambaşka yola sürüklendiklerini öne sürdü.

Şahsuvar, yazısında “Son zamanlarda bazı cemaat liderlerinin dini yaşamından ziyade değişen günlük rutinleriyle bambaşka bir yola sürüklendiğini görüyoruz” dediği yazısında bazı cemaat liderlerinin mütevazı bir şekilde İslamı yaşadığını söylerken bazı cemaatlerin ise şatafat içinde olduklarına dikkat çekti.

Şahsuvar’ın yazısında malumun ilamı olan bir nokta özellikle dikkat çekti. Şahsuvar, bazı cemaatlerin kripto yapılanmaya devam ettiklerini söyleyerek, FETÖ’vari yapılanmaya gittiklerini şöyle anlattı:

“Bazı cemaat liderleri kripto yapılanmaya devam ederken, bazıları da FETÖ’den oluşan boşluğa kendi köşesini yapmaya çalışıyor. Velhasıl, ciddi bir sorunumuz var…”

Şahsuvar yazısında ayrıca bazı cemaatlerin de Diyanet İşleri Başkanlığı’nı ‘Cizvit’ geleneği gibi kuşattığını savundu.

Yeni Akit yazarı konuya ilişkin şunları yazdı:

"Türkiye’deki bazı cemaatlerin alan kazanma adına birer Cizvit geleneği gibi çalışarak Diyanet’i içeriden kuşatmaya çalıştığını görmekteyiz. Hatta bunların başında da İYİ Parti ekseninde siyasete soyunan Süleymancıların bir grubu geliyor. Birçok cami derneğini içeriden fethederek cemaatle bağdaştıran bu gruptaki Süleymancıların müftülere nasıl baskılar yaptığını biliyoruz."

Etiketler
Cemaat AKP FETÖ Filistin
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