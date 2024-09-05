AKP'nin Yeni Müfredatında Fen Dersine Din Ayarı! Dini Bayramlarla İlgili Çalışma İstendi

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) hazırladığı 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli', bu eğitim öğretim döneminde okul öncesi, 1., 5. ve 9. sınıfta uygulanmaya başlanacak. Yeni müfredat ile birlikte ders kitaplarında; dinsel öğelerin ağırlık kazandığı görüldü.

Cumhuriyet'ten Aytunç Ürkmez'in haberine göre; Bakanlık, 9. sınıf tarih dersinin hedefleri arasına, 'Türk-İslam medeniyetinin temel referansları olan milli ve manevi değerlerin uygulamalı olarak verilmesi esas alınmıştır' ifadesini eklemişti. Bu hedefle hazırlanan ders kitabında Türklerin İslamiyet'e geçişi hakkında şu ifadelere yer verildi:

“Türkler, kılıç zoruyla değil kendi istek ve iradeleriyle doğal bir geçiş süreci içinde İslamiyeti benimsemiştir. Ayrıca Gök Tanrı dini ile İslamiyet arasında benzerlikler bulunması ve İslamiyetin Türk mizacına uygun olması da bu süreci kolaylaştırmıştır. Nitekim İslamiyet, Türklerin milli benliklerini korumalarında önemli rol oynamıştır.”

İSTİKLAL MARŞI İLE 15 TEMMUZ ŞİİRİ KARŞILAŞTIRILDI

Yeni öğretim izlencesine uygun hazırlanan 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersinde ise Nurullah Genç’in '15 Temmuz Destanı' adlı şiiri örnek metinler arasına kondu. Öğrencilerden söz konusu şiir ile İstiklal Marşı’nın karşılaştırılması istendi. Kitapta, “İstiklal Marşı ve 15 Temmuz Destanı adlı şiirleri vatan sevgisi, bağımsızlık ve özgürlük temaları bağlamında karşılaştırınız” dendi.

OKÇULUK VAKFI KAYNAK GÖSTERİLDİ

9. sınıf tarih dersinin içeriğinde Orta Asya Türklerinin konar göçer toplum yapısına da değinildi. Türklerin savaşçı, aile yapısına önem veren, kadının ailede erkekle eşit hakka sahip olduğu belirtildi. Türklerin savaşta okçuluğa önem verdiği de aktarıldı.

Kaynakçada ise okçuluk için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan'in mütevelli heyetinde yer aldığı Okçular Vakfı’nın 'Okla Yükselen Millet: Türklerde Ok ve Okçuluk' kitabı yer aldı.

FEN DERSİNDE DİNİ BAYRAM ÇALIŞMASI

5. sınıf fen bilgisi ders kitabında ise etkinlikler arasında ramazan ayı ve dini bayramlar yer aldı. Kitapta çocuklardan; “‘Ramazan ayı ve dinî bayramların tarihleri, gök cisimlerinden hangisinin hareketine göre belirlenmektedir’ sorusunun yanıtının araştırılması ve arkadaşlarıyla paylaşılması” istendi.