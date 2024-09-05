Kahramanmaraş'ta 3.5 Büyüklüğünde Deprem
Kahramanmaraş'ta sabaha karşı deprem meydana geldi. AFAD, depremin büyüklüğünü 3.5 olarak aktardı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) aktardığına göre; Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 04.42'de yerin 7 kilometre altında 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 5, 2024
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Göksun (Kahramanmaraş)
Tarih:2024-09-05
Saat:04:42:30 TSİ
Enlem:38.00861 N
Boylam:36.32583 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/uTWCl5CwPV@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.3; derinliğini 5.0 kilometre olarak bildirdi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) September 5, 2024
KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) https://t.co/2Phe4Jit6R
05.09.2024, 04:42:29 TSİ
Büyüklük: 3.3
Derinlik: 5.0 km#Kandilli