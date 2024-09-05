Kahramanmaraş'ta 3.5 Büyüklüğünde Deprem

Kahramanmaraş'ta sabaha karşı deprem meydana geldi. AFAD, depremin büyüklüğünü 3.5 olarak aktardı.

Kahramanmaraş'ta 3.5 Büyüklüğünde Deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) aktardığına göre; Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 04.42'de yerin 7 kilometre altında 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.3; derinliğini 5.0 kilometre olarak bildirdi.

Etiketler
Kahramanmaraş Deprem
Meteoroloji'den Çok Sayıda İl İçin Uyarı: Kuvvetli Yağış Bekleniyor Meteoroloji'den Çok Sayıda İl İçin Uyarı
Balıkta İndirim: Palamut 40 TL Oldu! Balıkta İndirim: Palamut 40 TL Oldu!
Erdoğan'ın Koruma Ordusuna Servet Harcanıyor: Bir Günün Maliyeti 379 Asgari Ücrete Denk! Koruma Ordusuna Servet Harcanıyor
Ödediyseniz Artık Gerek Yok! Tapu Sahipleri Bu Ödemeden Muaf Tutulacak Ödediyseniz Artık Gerek Yok! Tapu Sahipleri Bu Ödemeden Muaf Tutulacak