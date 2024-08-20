AKP'nin Kurucularındandı, Hayatını Kaybetti

AKP kurucularından Nazif Gürdoğan sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Gürdoğan için Marmara İlahiyat Fakültesi Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

AKP'nin Kurucularındandı, Hayatını Kaybetti

AKP’nin kurucuları arasında yer akan Prof. Dr. Nazif Gürdoğan, İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybetti.

Bir süredir sağlık sorunlarıyla boğuşan Nazif Gürdoğan sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Gürdoğan, Marmara İlahiyat Fakültesi Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

AKP'nin Kurucularındandı, Hayatını Kaybetti - Resim : 1

Gürdoğan’ın naaşı defnedilmek üzere Eskişehir’e gönderilirken, cenaze törenine TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da katıldı.

NAZİF GÜRDOĞAN KİMDİR?

1945 yılında Mihalıççık-Eskişehir'de doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği bölümünü bitirdi. 1972 yılında Erzurum A.Ü. İşletme Fakültesine asistan oldu. Buradan 1976'da Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde İşletme Ekonomisi üzerine doktorasını tamamladı. 1987'de doçentlik, 1994'te profesörlük unvanına sahip oldu. 1981-1984 yılları arasında Suudi Arabistan'da Kral Abdülaziz Üniversitesinde öğretim üyesi olarak bulundu. İstanbul'da finans kurumlarında çalıştı. Marmara ve Kırıkkale Üniversitesine ders verdi. 2016 yılına kadar Yeni Şafak gazetesinde köşe yazarlığı yaptı. Mavera dergisinin kurucularından olan Gürdoğan, 2020 yılı Mehmet Akif İnan Kültür Sanat ve Edebiyat Ödülüne layık görüldü. 26 Eylül 2022 yılında Ankara Sincan'da adının verildiği Ankara Sincan Ersin Nazif Gürdoğan Anadolu Lisesinin açılış törenine onur konuğu olarak davet edilmişti.

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