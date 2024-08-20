Sokak Röportajından Tutuklanan Dilruba Hakkında Yeni Gelişme

Bir sokak röportajında Instagram yasağını eleştirdiği ve hükümete yönelik eleştirel ifadeler kullandığı gerekçesiyle tutuklanan Dilruba Y. hakkında Cumhurbaşkanına hakaret suçundan tahliye kararı verildi. Dilruba Kayserilioğlu hakkında halihazırda halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik suçundan verilen karara itiraz ise reddedildi.

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Sokak Röportajından Tutuklanan Dilruba Hakkında Yeni Gelişme

İzmir'deki bir sokak röportajında Instagram yasağını ve hükümetin politikalarını eleştiren Dilruba Kayserilioğlu, halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve Cumhurbaşkanına hakaret suçlamalarından tutuklanmıştı.

CUMHURBAŞKANINA HAKARET SUÇUNDAN TAHLİYE KARARI

İki farklı suçlama nedeniyle cezaevinde bulunan Dilruba Kayserilioğlu'nun avukatı Hüseyin Yıldız'ın itirazı üzerine Dilruba Kayserilioğlu hakkında Cumhurbaşkanına hakaret suçundan tahliye kararı verildi.

Mahkeme, halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik suçundan verilen tutuklama kararına yapılan itirazı ise reddetti.

MAHKEMESİ 3 EYLÜL'DE YAPILACAK

Cezaevine gönderilen Dilruba hakkında savcılık, oldukça hızlı bir iddianame yazmış ve iddianame kabul edilerek duruşma için 3 Eylül tarihi belirlenmişti.

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