AKP'liler Ali Koç'un Iğdır ziyaretini siyasi şova çevirdi

AKP’liler, Iğdır 1.sıra milletvekili adayı Cantürk Alagöz’ün davetlisi olarak Iğdır’a gelen Ali Koç’un ziyaretini seçim propagandası olarak kullandı.

Yeniçağ’dan Tolga Şahin’in haberine göre, aynı zamanda Iğdır FK Spor Kulübü ve Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı sponsoru Alagöz’ün davetlisi olarak Koç’un Iğdır’a gidişini siyasi propaganda haline getirdiler.

BELEDİYE BAŞKANI SİYASİ ŞOVA ÇEVİRDİ

2019 seçimlerinde Saadet Partisi’nden Tuzluca Belediye Başkanı olarak seçilen 2021’de ise AKP’ye geçen Ahmet Sait Sadrettin Türkan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Koç’un ziyaretini siyasi propagandaya çevirdi.

Türkan sosyal medya paylaşımında, “Daha hiçbir siyasi kimliği dahi olmadan, Türkiyenin en büyük iş adamlarından birisini, en büyük futbol klübünün başkanını Iğdırın Tuzlucasına getiren kimse, acaba vekil seçildiğinde neler yapmaz ki. Cantürk Alagöz Iğdırımız için çok büyük bir şanstır” ifadelerini kullandı.

Çin’in bedava verdiği 1 milyon doz aşı için devletten 12 milyon dolar alan Cantürk Alagöz’ün AKP’den milletvekili adayı olduğu da daha önce Yeniçağ'dan Tolga Şahin tarafından gündeme getirilmişti.