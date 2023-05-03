AKP'liler Ali Koç'un Iğdır ziyaretini siyasi şova çevirdi

AKP'liler Ali Koç'un Iğdır'ı ziyaretini siyasi şova getirdi. Belediye Başkanı Türkan, Türkiyenin en büyük iş adamlarından birini, en büyük futbol klübünün başkanını Iğdırın Tuzlucasına getiren kimse, acaba vekil seçildiğinde neler yapmaz ki. Cantürk Alagöz Iğdırımız için çok büyük bir şanstır" dedi

Son Güncelleme:
AKP'liler Ali Koç'un Iğdır ziyaretini siyasi şova çevirdi

AKP’liler, Iğdır 1.sıra milletvekili adayı Cantürk Alagöz’ün davetlisi olarak Iğdır’a gelen Ali Koç’un ziyaretini seçim propagandası olarak kullandı.

Yeniçağ’dan Tolga Şahin’in haberine göre, aynı zamanda Iğdır FK Spor Kulübü ve Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı sponsoru Alagöz’ün davetlisi olarak Koç’un Iğdır’a gidişini siyasi propaganda haline getirdiler.

BELEDİYE BAŞKANI SİYASİ ŞOVA ÇEVİRDİ

2019 seçimlerinde Saadet Partisi’nden Tuzluca Belediye Başkanı olarak seçilen 2021’de ise AKP’ye geçen Ahmet Sait Sadrettin Türkan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Koç’un ziyaretini siyasi propagandaya çevirdi.

Türkan sosyal medya paylaşımında, “Daha hiçbir siyasi kimliği dahi olmadan, Türkiyenin en büyük iş adamlarından birisini, en büyük futbol klübünün başkanını Iğdırın Tuzlucasına getiren kimse, acaba vekil seçildiğinde neler yapmaz ki. Cantürk Alagöz Iğdırımız için çok büyük bir şanstır” ifadelerini kullandı.

AKP'liler Ali Koç'un Iğdır ziyaretini siyasi şova çevirdi - Resim : 1

Çin’in bedava verdiği 1 milyon doz aşı için devletten 12 milyon dolar alan Cantürk Alagöz’ün AKP’den milletvekili adayı olduğu da daha önce Yeniçağ'dan Tolga Şahin tarafından gündeme getirilmişti.

Etiketler
Ali Koç Fenerbahçe AKP
Son Güncelleme:
AKP'li belediyenin ihalesi, yine AKP'ye yakınlığı ile bilinen isme gitti: Yalnızca tek firma davet edildi AKP'li belediyenin ihalesi, yine AKP'ye yakınlığı ile bilinen isme gitti
Makarnaya eklenince makarnayı lezzetli yapıyor ki.. Besin değeri de artıyor Makarnaya eklenince makarnayı lezzetli yapıyor ki.. Besin değeri de artıyor
Vizesiz seyahat edilen 5 ülke.. Her biri İstanbul'a Malatya'dan daha yakın Vizesiz seyahat edilen 5 ülke.. Her biri İstanbul'a Malatya'dan daha yakın
Ekonomist Mahfi Eğilmez: Türkiye’ye depremlerin direkt ve dolaylı maliyeti 150 milyar dolara kadar gidebilir Türkiye’ye depremlerin direkt ve dolaylı maliyeti 150 milyar dolara kadar gidebilir
ÇOK OKUNANLAR
Seçime 11 gün kala son anket: İşte 14 Mayıs yaklaştıkça netleşen tablo! Seçime 11 gün kala son anket: İşte 14 Mayıs yaklaştıkça netleşen tablo!
Anket şirketlerinin geçmiş dönem karneleri: Hangisi, hangi seçimde, hangi tahmini yaptı? Anket şirketlerinin geçmiş dönem karneleri: Hangisi, hangi seçimde, hangi tahmini yaptı?
İktidara yakın şirketten 81 ilde anket: İşte bu pazar seçim olsa yaşanacak senaryo İktidara yakın şirketten 81 ilde anket: İşte bu pazar seçim olsa yaşanacak senaryo
Sergen Yalçın şampiyon oldu, Sedat Peker'i aradı: 'Abi bari bu hafta yapmasaydın' Sergen Yalçın şampiyon oldu, Sedat Peker'i aradı
Parti sözcüsü paylaştı: Meral Akşener'in masasındaki son anket ortaya çıktı Meral Akşener'in masasındaki son anket ortaya çıktı