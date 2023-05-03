AKP'li belediyenin ihalesi, yine AKP'ye yakınlığı ile bilinen isme gitti: Yalnızca tek firma davet edildi

AKP’li belediyelerden aldığı çok sayıda kamu ihalesiyle servet sahibi olan Akmercan Şirketler Grubu, Şile Belediyesi’nin çöp arabası kiralama ihalesini de aldı.

İstanbul’da AKP’li Şile Belediyesi, 4 aylığına çöp arabası kiralama amacıyla yalnızca davet edilen firmaların katılabildiği ve doğal afet, salgın hastalıklar gibi ani ve beklenmeyen durumların ortaya çıkması durumunda başvurulan 21-B pazarlık yöntemiyle ihaleye çıktı.

İleri Haber'den Ersan Kınık'ın haberine göre, ihale kapsamında kaç adet aracın kiralanacağı, araçların modeli gibi bilgilerin bulunduğu teknik şartname ise yayımlanmadı.

Yalnızca tek firmanın davet edildiği ihale, 2 milyon 800 bin TL karşılığında Akmercan Grubu’na ait olan Akmercan Turizm Taşımacılık şirketine verildi. Belediye ile şirket arasında 1 Şubat 2023 – 31 Mayıs 2023 tarihleri arasını kapsayan 4 aylık sözleşme imzalandı.

25 Ocak 2023 tarihinde düzenlenen ihalenin sonuçları ise 2 Mayıs 2023 tarihinde açıklandı.

SERVETLERİNE SERVET KATIYORLAR

Akmercan Şirketler Grubu’nun sahibi olan Akmercan Ailesi, 1991 yılında ticaret hayatına servisçilikle başladı. 1999 yılında inşaat sektörüne giren şirket, AKP döneminde aldığı kamu ihaleleriyle işlerini hızla büyüttü.

Şirketin internet sitesinde yayınlanan referans bölümünde Cumhurbaşkanlığı, AKP, bakanlıklar ve çok sayıda kamu kurumunun yer alması da dikkat çeken bir diğer ayrıntı olarak karşımıza çıkıyor.

Şirketin çoğunluğu AKP’li belediyeler olmak üzere çeşitli kamu kurumlarından aldığı ihalelerin toplam bedeli ise 3 milyar 536 milyon 124 bin TL’yi aşmış durumda.

Şirket, 26 Ağustos tarihinde yine Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen 176 milyon TL’lik araç kiralama ihalesini de kazanmıştı.

Söz konusu ihaleye de katılmak üzere 21 kişi ihale dokümanını satın almış ancak yalnızca 2 kişi ihaleye teklifte bulunabilmişti.

Akmercan Grubu’nun aldığı son ihale ise yine Şile Belediyesi’nin düzenlediği araç kiralama ihalesi olmuştu. Belediyenin 1,5 aylığına kiralamak üzere düzenlediği ve sadece Akmercan Turizm’i davet ettiği ihaleyi de 3 milyon TL karşılığında kazanmıştı.

30 milyon TL’lik sermayeye sahip olan Akmercan Turizm’in yönetiminde Gazi Akmercan bulunuyor.