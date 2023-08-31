AKP'li troll Furkan Bölükbaşı Ümit Özdağ'ı teke tek kavgaya çağırdı

AKP'li trol Furkan Bölükbaşı, Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ı teke tek kavgaya çağırdı. Özdağ, Bölükbaşı'na henüz yanıt vermedi.

Son Güncelleme:
AKP'li troll Furkan Bölükbaşı Ümit Özdağ'ı teke tek kavgaya çağırdı

AKP'nin trollerinden olarak tanınan Furkan Bölükbaşı isimli kişi, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ı teke tek kavgaya çağırdı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bölükbaşı, “Eğer biraz erkekliğin kaldıysa seni 24 saat içinde teke tek kavgaya çağırıyorum.” İfadelerini kullandı.

Bölükbaşı, paylaşımının devamında “Erkekliğin kalmadıysa “ben erkek değilim, ancak birilerine para verip muhataplarımın ailelerine aşağılık hakaretler ettiren bir tetikçiyim” de diyebilirsin” dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Ümit Özdağ Zafer Partisi
Son Güncelleme:
Lahana turşusunu lezzetlendiriyor. Turşu bidonuna mutlaka ekleyin Lahana turşusunu lezzetlendiriyor. Turşu bidonuna mutlaka ekleyin
Bolu'da 19 yaşındaki genç babasını bıçakladı! 19 yaşındaki genç babasını bıçakladı!
Tokatlı ev hanımları yaprak sarmasını böyle pişiriyor! Çok daha lezzetli oluyor Tokatlı ev hanımları yaprak sarmasını böyle pişiriyor! Çok daha lezzetli oluyor
Çorlu Tren Katliamı Davası'nda sona doğru yaklaşırken... 'O salondan adalet çıkmayacağını biliyorum' Çorlu Tren Katliamı Davası'nda sona doğru yaklaşırken...
ÇOK OKUNANLAR
İslam Memiş elinde dolar tutanlara rakam verdi: Uygun zemin oluştu İslam Memiş elinde dolar tutanlara rakam verdi: Uygun zemin oluştu
Esra Ezmeci'yi çıldırtan 5 soru: 'Eşimle birlikte izlememi önerdiğiniz...' Esra Ezmeci'yi çıldırtan 5 soru: 'Eşimle birlikte izlememi önerdiğiniz...'
En düşük maaşlar tek tek hesaplandı: Memura 19+4, emekliye 10 formülü! En düşük maaşlar tek tek hesaplandı: Memura 19+4, emekliye 10 formülü!
Mehmet Aslantuğ'un yeni sevgilisi ortaya çıktı: 'Dedikodular asılsız değildir' Mehmet Aslantuğ'un yeni sevgilisi ortaya çıktı
Canan Karatay'dan 2025 için korkutan öngörü: 'Herkes buna hazırlık yapıyor' Canan Karatay'dan 2025 için korkutan öngörü: 'Herkes buna hazırlık yapıyor'