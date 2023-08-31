AKP'li troll Furkan Bölükbaşı Ümit Özdağ'ı teke tek kavgaya çağırdı
AKP'li trol Furkan Bölükbaşı, Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ı teke tek kavgaya çağırdı. Özdağ, Bölükbaşı'na henüz yanıt vermedi.
AKP'nin trollerinden olarak tanınan Furkan Bölükbaşı isimli kişi, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ı teke tek kavgaya çağırdı.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bölükbaşı, “Eğer biraz erkekliğin kaldıysa seni 24 saat içinde teke tek kavgaya çağırıyorum.” İfadelerini kullandı.
Bölükbaşı, paylaşımının devamında “Erkekliğin kalmadıysa “ben erkek değilim, ancak birilerine para verip muhataplarımın ailelerine aşağılık hakaretler ettiren bir tetikçiyim” de diyebilirsin” dedi.
Eğer biraz erkekliğin kaldıysa seni 24 saat içinde teke tek kavgaya çağırıyorum.— Furkan Bölükbaşı (@furkancerkes) August 30, 2023
Erkekliğin kalmadıysa “ben erkek değilim, ancak birilerine para verip muhataplarımın ailelerine aşağılık hakaretler ettiren bir tetikçiyim” de diyebilirsin.@umitozdag
Kaynak: Gerçek Gündem