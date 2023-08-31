AKP'li troll Furkan Bölükbaşı Ümit Özdağ'ı teke tek kavgaya çağırdı

Eğer biraz erkekliğin kaldıysa seni 24 saat içinde teke tek kavgaya çağırıyorum.



Erkekliğin kalmadıysa “ben erkek değilim, ancak birilerine para verip muhataplarımın ailelerine aşağılık hakaretler ettiren bir tetikçiyim” de diyebilirsin.@umitozdag