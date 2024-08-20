AKP'li Sanıklara Tahliye, İddianamesi Olmayan Binalar... Yargı '6 Şubat'a Kör, Sağır, Dilsiz

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin üzerinden 1,5 yıl geçerken, depremde yakınlarını kaybeden ailelerin adalet arayışı sürüyor. Bu süreçte depremde yıkılan apartmanların sorumlularından AKP isimlerin de aralarında yer aldığı birçok sorumlu tahliye edildi.

Depremlerde yıkılan çok sayıda site ve binalarla ilgili henüz iddianame bile hazırlanmadı. Depremde yakınlarını kaybedenler, sanıkların "olası kast" suçlamasıyla yargılanması ve kamu görevlilerinin de davalara dahil edilmesini talep ediyor.

11 kentte büyük yıkıma yol açan Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin üzerinden 1,5 yıl geçti. En az 53 bin 537 vatandaşın yaşamını yitirdiği, 107 bin 213 vatandaşın da yaralandığı depremde toplam 18 bin 200 apartman yıkıldı. Depremde yakınlarını kaybeden ailelerin adalet arayışı ise sürüyor.

İşte il il o davalarda yaşananlar:

GAZİANTEP

Furkan Apartmanı: Gaziantep'in Nizip ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan Furkan Apartmanı'nda 51 kişi yaşamını yitirdi. Apartmanda kolon kesildiği tespit edildi. 19 Temmuz'da Nizip Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen görülen karar duruşmasında; sanık Faik Öğüt, Eyüp Öğüt ve Nejdet Alpay'a beraat, fenni mesul Yılmaz Şahin Yurtyapan’a 16 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Firari sanıklar Abdullah Devrim Sever ve Hasan Hüseyin Sever'in dosyası ise tefrik edildi. Mahkemenin gerekçeli kararı henüz açıklanmadı.

Kavak Apartmanı: Gaziantep’in Nurdağı ilçesi Başpınar Mahallesi’nde bulunan Kavak Apartmanı da yıkıldı. İlk 3 katının üzerine çöken apartmanda 26 kişi yaşamını yitirdi. 24 Temmuz’da görülen 7'inci duruşmada İslahiye Ağır Ceza Mahkeme heyeti, dönemin Nurdağı Belediye Başkanı AK Partili Ökkeş Kavak ve Mustafa Türkmen'in tutukluluk hallerinin devamına, diğer sanıklardan şantiye şefi Serdar Çelebi Köse hakkında yakalama kararı çıkartılmasına karar verdi. 8'inci duruşma ise 9 Ekim'de görülecek.

ADIYAMAN

Grand İsias Otel: Adıyaman’ın Merkez İlçesi’nde bulunan Grand İsias Otel, KKTC’li öğrencilerin ve tur rehberlerinin de aralarında bulunduğu 72 kişiye mezar oldu. Dosya kapsamında 5 sanık tutuklu, 6 sanık ise tutuksuz yargılanırken, Gazi Üniversitesi’nden gelen bilirkişi raporuyla sanıklardan Efe Bozkurt ve Halil Bağcı “yurt dışı yasağı” ve “haftada bir gün imza atma” şeklindeki adli kontrol şartlarıyla tahliye oldu. Öte yandan Adıyaman Valiliği İl İdare Kurulu, İsias Otel dava dosyasından ayrılan Adıyaman Belediyesi’ndeki 4 kamu görevlisi hakkında soruşturma izni verdi. Dördüncü duruşma ise 22 Ekim’de Adıyaman 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

SAMİMİ BEYAN TAHLİYE GEREKÇESİ YAPILDI

Üzümkent Sitesi: Adıyaman’ın Besni İlçesi’nde bulunan Üzümkent Sitesi’nin yıkılan 2 bloğunda toplam 83 kişi yaşamını yitirdi ve 1 kişi yaralandı. Bu sitenin müteahhitleri Şükrü İşitmen ve Memet Nuri Tuğsuz, “samimi beyanları” nedeniyle adli kontrol kararıyla tahliye edildi. Dosya kapsamında 1 sanık firari ve 6 sanıkta tutuksuz yargılanıyor. İlk duruşma 25 Ekim’de Adıyaman 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

Kızılaycı müteahhit sadece 7.5 ay yattı

Sueda Kent Sitesi: Adıyaman’ın Merkez ilçesi Yeni Mahallesi’nde bulunan Sueda Kent Sitesi’nde 65 kişi yaşamını yitirdi ve 14 kişi yaralandı. Dosya kapsamında geçen yıl mart ayında tutuklanan müteahhit dönemin Kızılay Adıyaman Şube Başkanı Mehmet Murat Bulut ve ortağı Muhittin Büyük 7.5 ay sonra tahliye edildi. Diğer sanık Ömer Yılmaz hakkında 26 Mayıs 2023 tarihinde yakalama kararı çıkarılmasına rağmen bulunamadı. 17 Temmuz’da Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmada Ege Üniversitesi’nden bilirkişi raporu talep edildi. İkinci duruşma ise 5 Kasım’da görülecek.

ASLİ KUSURU BULUNAN MÜTEAAHHİT 1 YIL SONRA TAHLİYE

Burak Yapı Sitesi: Adıyaman’ın Merkez ilçesi Yeni Mahallesi’nde bulunan Burak Yapı Sitesi’nin yıkılan A bloğunda 11 kişi, ağır hasar alan B bloğunda ise 1 kişi yaşamını yitirdi. Dosyaya Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden gelen bilirkişi raporunda binanın proje ve yapım aşamasında görev alan tüm sorumlular “asli kusurlu”, belediye yapı kontrol biriminde görevli personellerin “tali kusurlu” olduğu kaydedildi. Binanın müteahhidi Kazim Oğuz, tutuklu bulunduğu süre göz önüne alınarak “1 yıl 3 ay 22 gün” sonra tahliye edildi. Dosya kapsamında 2 sanık firari, 1 sanık tutuklu ve 5 sanıkta tutuksuz yargılanıyor. Öte yandan bilirkişi raporunda kusur atfedilen belediyedeki kamu görevlileri hakkında dosya tefrik edildi, soruşturma devam ediyor. Üçüncü duruşma 14 Ekim’de Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

HATAY

Rönesans Rezidans: Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Ekinci Mahallesi'nde bulunan, ANTİS Yapı tarafından inşa edilen, "Cennetten bir köşe" sloganıyla satılan Hatay'daki Rönesans Rezidans, depremlerde yıkılan yapılar arasında yer aldı. Rönesans Rezidans'ta Hatayspor'un futbolcusu Christian Atsu, Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut, milli hentbolcu Cemal Kütahya'nın da aralarında olduğu 269 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi de yaralandı. Rönesans Rezidans'ın enkazı altında kalan Dışişleri Bakanlığı Hatay Temsilcisi Devrim Öztürk ve bazı yurttaşların izine rastlanılmadı. Dosya kapsamında 4 sanık tutuklu, sanık statik proje sorumlusu, şantiye şefi ve şirket ortağı firari Hüseyin Yalçın Coşkun firari ve 3 sanık ise tutuksuz yargılanıyor. 17 Temmuz'da Hatay 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ikinci duruşmada mahkeme heyeti; kamu görevlileri ve kayıplar hakkındaki dosyaların akıbetinin sorulması, olası kast ile ilgili ek savunma halinin sonraki celsede değerlendirilmesine karar verdi. Üçüncü duruşma 24 Ekim'de görülecek.

KAÇAK MÜTEAAHHİT DEPREMZEDELERE YAKALANDI

Emlakbank Konutları: 6 Şubat depremlerinde Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Cebrail Mahallesi'nde bulunan Emlak Bank Konutları da yıkıldı, 370 kişi yaşamını yitirdi. Emlak Bank Konutları’nın müteahhidi olan Mehmet Özat hakkında yakalama kararı çıkarıldı ancak bulunamadı. Emlak Bank Konutları'nda yakınlarını kaybedenler vatandaşlar, 10 Kasım 2023 tarihinde Ankara’da bir AVM’de Özat'ı yakalayarak polise teslim etti. Özat, sevk edildiği Ankara Adliyesi'nde SEGBİS üzerinden soruşturmayı yürüten Antakya'daki Cumhuriyet savcısına ifade verdi. Sorgunun ardından Özat, tutuklandı. Soruşturma kapsamında şüphelilerden Erten Elçi ve İhsan Aydeğer'e yurt dışına çıkış yasağı verildi. Diğer şüpheli Aytaç Kınay ise firari olarak aranıyor. İddianame hazırlandı ancak eksiklikler nedeniyle mahkemeden geri döndü. Yeni iddianamenin hazırlanması bekleniyor.

Atilla Eren Apartmanı: Hatay’ın Antakya ilçesine bağlı Ekinci Mahallesi'nde bulunan, Atilla Eren Apartmanı'nda 219 kişi hayatını kaybetti. İddianamede yer alan bilirkişi raporunda; beton kalitesinin düşük olduğuna, statiğine ve proje dışına çıkıldığına dikkat çekildi. Dosya kapsamında; müteahhit Hikmet Günsay, şantiye şefi Buket Günsay, Burak Günsay, yapı denetim firması Müdürü Gökhan Tutar tutuklu, yapı denetim firması çalışanı Dilara Horoz ise tutuksuz yargılanıyor. İkinci duruşma 6 Eylül'de Hatay 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

MEHMET ÖZKAN HAKKINDA TAHLİYE

Özkan City Blokları: Hatay’ın Antakya ilçesinde, AKP'li müteahhit Mehmet Özkan ve kardeşleri tarafından inşa edilen Özkan Gold City Blokları depremlerde yıkıldı ve 97 kişi hayatını kaybetti. 8 Temmuz'da Hatay 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ikinci duruşmada müteahhit Mehmet Özkan ve kardeşi Yusuf Özkan hakkında tahliye kararı verildi. Mehmet Özkan’ın diğer deprem dosyalardan tutukluğu ise devam ediyor. Özkan Gold City Blokları'nın üçüncü duruşması 20 Eylül’de görülecek.

Cemil Çapar Apartmanı: Hatay’ın Antakya ilçesinde depremlerde yıkılan, 51 kişiye mezar olan ve enkazda kayıpların olduğu Cemil Çapar Apartmanı davasında sanık müteahhit Mehmet Özkan ve şantiye şefinin tutukluluk hali devam ediyor. Üçüncü duruşma 13 Eylül’de Hatay 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

MCG Tower: Hatay İskenderun'daki 14 katlı MCG Tower da depremde yıkıldı, 14 kişi yaşamını yitirdi. Dosya kapsamında; 13 sanık tutuksuz yargılanıyor. 31 Mayıs'ta İskenderun 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ikinci duruşmada tüm sanıkların sonraki duruşmaya zorla getirilmesine karar verilirdi. Üçüncü duruşma 11 Ekim'de görülecek.

İDDİANAME BİLE HAZIRLANMADI

Fuat Koku Sitesi: Hatay'ın Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi'nde bulunan Fuat Koku Sitesi enkazında 65 kişi yaşamını yitirdi. İddianamesi henüz hazırlanmadı. Soruşturma kapsamında tutuklanan müteahhit Murat Fuatoğlu, yapı denetimci Ali Onur Çinçioğlu ve Emrah Bulğurcu haziran ayında tahliye edildi. Bu sitede annesi Hayriye Kaya, kız kardeşi Fatma Kaya Peksoy, eniştesi Mahmut Peksoy ve 9 aylık yeğeni Çınar Peksoy’u kaybeden Döne Kaya "adalet nöbeti" başlattı.

Ilgım Apartmanı: Hatay'ın Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi'nde bulunan 3 yıllık Ilgım Apartmanı saniyeler içinde yıkıldı, 85 yurttaş yaşamını yitirdi. İddianamesi henüz hazırlanmadı. Daha önceden tutuklu bulunan müteahhit ve yapı denetimci, Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden gelen bilirkişi raporu sonucu tahliye edildi. Dosya kapsamında tutuklu bulunmuyor.

Selim Köse Apartmanı: Hatay'ın Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi'nde bulunan 6 yıllık Selim Köse Apartmanı da saniyeler içerisinde yıkıldı, 42 kişi yaşamını yitirdi. İddianamesi henüz hazırlanmadı. Soruşturma aşamasında Gazi Üniversitesi'nden bilirkişi raporu talep edilmesine rağmen herhangi bir işlem yapılmadı. Sonrasında yeniden bilirkişi raporu hazırlanmak üzere Karadeniz Teknik Üniversitesi'ne gönderildi. Dosya kapsamında tutuklu bulunmuyor.

Farklı Yaşam Rende Sitesi: Hatay'ın Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi'nde bulunan Farklı Yaşam Rende Sitesi’nin yıkılan A ve B bloğunda toplam 105 kişi yaşamını yitirdi. İddianamesi henüz hazırlanmadı. Bu sitenin toprak sahibi Arif Sami Rende, yaş haddi nedeniyle serbest bırakılmış, tepkilerin ardından tekrar tutuklanmış ancak "yaş haddi" gerekçesiyle tekrar tahliye edildi. Dosya kapsamında tutuklu bulunmuyor.

Yağmur Apartmanı: Hatay'ın Kırıkhan ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Yağmur Apartmanı da yıkılarak 40'a yakın kişiye mezar oldu. Bu apartman için hazırlanan bilirkişi heyeti ön raporunda kamu görevlileri de dahil 18 kişinin sorumlu olduğu belirtildi. Bilirkişi ön raporunun hazırlanmasının üzerinden 1,5 yıl geçmesine rağmen savcılık iddianameyi hazırlamadı.

Rana Apartmanı: Hatay Antakya'daki altı katlı Rana Apartmanı da depremde yıkıldı, 31 kişi yaşamını yitirdi. 1,5 yıl içerisinde iddianamesi hazırlanmadı, herhangi bir şüphelinin ifadesi alınmadı. Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden istenen bilirkişi raporu da tamamlanmadı. Dosya kapsamında tutuklu bulunmuyor.

MALATYA

Kırçuval Otel: 6 Şubat depremlerinde Malatya’da bulunan Kırçuval Otel saniyeler içerisinde yıkıldı. Enkaza dönen otelde TVF Erkekler Voleybol 2’nci Ligi 6’ncı Grup’ta play-off mücadelesi veren Malatya Büyükşehir Belediyespor takımından 6 voleybolcu ile 4 ampute futbolcunun da aralarında bulunduğu 21 kişi yaşamını yitirdi. Otelde yaşamını yitirenlerin yakınlarının şikayeti sonrasında otel sahibi ve dönemin AKP'li Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Kırçuval tutuklandı. Kırçuval, yaklaşık 3 aylık bir tutuklamanın ardından tahliye edildi. 7 Haziran'da Malatya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada 11 sanığın tutuksuzluk hallerinin devamına hükmedildi ve 5 kamu kurumundan da bilgi ve ilgili belgeler istendi. İkinci duruşma 20 Eylül’e erteledi. Dosya kapsamında tutuklu bulunmuyor.

Hakim Bey Apartmanı: Malatya'da bulunan Hakim Bey Apartmanı'nda ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Çankaya Üniversitesi'nin formasını giyen milli basketbolcu Nilay Aydoğan ve babaannesi Hacer Aydoğan'ın da aralarında olduğu 79 kişi yaşamını yitirdi. Dosya kapsamında 4 sanık tutuksuz yargılanıyor. 14 Mayıs'ta görülen duruşmada Malatya 3. Ağır Ceza Mahkeme heyeti, dönemin belediye imar müdürü Mustafa Bingöl'ün ifadesinin alınması için talimat yazısı yazılmasına, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne depremle ilgili yazılı ve görsel kayıtların gönderilmesi için ihtar yazısı yazılmasına, gönderilmemesi halinde ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunulmasına ve A.Ö'nün binanın ruhsat tarihi itibarıyla görevinin ne olduğunun belediyeye sorulmasına karar vererek duruşmayı 11 Temmuz'a erteledi.

KAHRAMANMARAŞ

Ebrar Sitesi: Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi'nde bulunan Ebrar Sitesi'nde 18 blok yıkılmış en az bin 400 kişi yaşamını yitirdi. Ebrar Sitesi'nin dava ayrı ayrı görülüyor. 19 Ocak'ta Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen B Blok duruşmasında, Ebrar Sitesi’nin müteahhitlerinden din kültürü öğretmeni 81 yaşındaki Tevfik Tepebaşı, "Ben öğretmenim, inşaattan anlamam. Ne ile suçlandığımı anlamış değilim. İnşaatları yaparken siteyi yaptıran kooperatiflerin yönetim kurullarında olup imza yetkisi bulunan herkesle beraber hareket ettik" ifadesini kullandı. 11 Temmuz'da Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen L Blok duruşmasında Tevfik Tepebaşı'na yurt dışı yasağı ve adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar verildi. Tepebaşı'nın diğer deprem davaları nedeniyle tutukluluğu devam ediyor. Dosya kapsamında sorumlu müteahhitlerden Mustafa Timurbanga firari olarak aranıyor. Diğer müteahhitlerden bazıları tutuklu, bazıları ise tutuksuz olarak yargılanıyor. N Blok duruşması 11 Ekim'de, A, K ve L Blok duruşması 17 Ekim'de, F Blok duruşması ise 18 Ekim'de görülecek.

Palmiye Sitesi: Kahramanmaraş'ın Onikişubat İlçesi Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi'ndeki 3 bloklu Palmiye Sitesi'nin 3 bloğu da depremde yıkıldı. Bu sitelerde toplam 150 kişi yaşamını yitirdi ve 16 kişi yaralandı. Soruşturma kapsamında müteahhit Hacı Ahmet Ersoy ve jeoloji mühendisi Ömer Tarakçıoğlu, ifadelerinin ardından adli kontrol kararı ile serbest bırakılırken, müteahhit Ali Babaoğlu da firari olarak aranıyor. İlk duruşma 5 Eylül’de Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

Ezgi Apartmanı: Kahramanmaraş Onikişubat ilçesi Alparslan Türkeş Bulvarı’ndaki Ezgi Apartmanı ilk depremde yerle bir oldu. Enkazın altından tam 35 kişi yaşamını yitirdi. Ezgi Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin ikisi tutuklu, biri tutuksuz, ikisi firari 5 sanık yargılanıyor. Yakalama kararı çıkarılan ve aylardır firari olan "Kervan Pastanesi" sahipleri Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel’in avukatı Ersan Şen’in talebiyle hazırlanan son bilirkişi raporunda Kervan Pastanesi’nin sahipleri Mustafa Pekel ve Sami Kervancıoğlu’nun kusuru bulunmadı. Oysa Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden yedi öğretim üyesinin hazırladığı ilk bilirkişi raporunda binayı inşa eden müteahhit ile binanın giriş katında bulunan ve tadilat yapan Kervan Pastanesi’nin yıkımda asli kusurlu oldukları belirtilmişti. Öte yandan Ezgi Apartmanı davasında kamu personellerinin soruşturulmasına izin vermeyen valilik kararı Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi.

BİLİRKİŞİ HEYETİ DOSYADAN ÇEKİLMEYİ TALEP ETTİ

Saitbey Sitesi: Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Yahya Kemal Mahallesi'nde kentsel dönüşümle yapıldığı halde yıkılan Saitbey Sitesi'nde 44 kişi yaşamını yitirdi. 19 Ocak'ta görülen ikinci duruşmada tutuklu sanıklardan şantiye şefi Halil İbrahim Us, adli kontrol şartıyla tahliye edildi. 18 Temmuz'da da sanıklardan statik proje ve uygulama denetim görevlisi Yavuz Kaygısız ile yapı denetim şirketi yetkilisi Halil Yıldız, tahliye edildi. Dosya kapsamında sadece müteahhit Hasan Çam tutuklu bulunuyor. Öte yandan Dulkadiroğlu Kaymakamı Fatih Çelikkaya, Saitbey Sitesi'yle ilgili 7 kamu görevlisi hakkında soruşturma izni vermedi. Saitbey Sitesi davasında yer alan bilirkişi heyeti de dosyadan çekilme talebinde bulundu.

Penta Park Sitesi: Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi’ndeki 3 bloklu Penta Park Sitesi’nin 2 bloğu depremin ilk saniyelerinde yıkıldı. Bu sitelerde toplam 115 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi de yaralandı. 12 Temmuz'da görülen ikinci duruşmada sanık müteahhit Penta Park A.Ş.'nin yönetim kurulu başkanı Mesut Başkır, suçlu olmadığını söyledi, depremde ölenleri yapı denetime başvurmamakla suçladı. Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkeme heyeti, 2 tutuklu sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 27 Kasım'a erteledi. Dosya kapsamında 1 sanık ise tutuksuz yargılanıyor.

Fazilet Apartmanı: 6 Şubat depremlerinde Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde bulunan Fazilet Apartmanı’nın B bloku depremlerde ayakta kalırken A bloku ilk depremde saniyeler içerisinde yıkıldı. Yıkılan binada 19 kişi yaşamını yitirdi. Dosya kapsamında; binanın hem müteahhidi, statik proje müellifi, fenni mesulü olan ve bir başka davadan dolayı tutuklu bulunan Mahmut Oktay Hartavi tutuksuz yargılanıyor, zemin katta fırının işletmecileri Akın Yağcı ve eşi Ferihan Yağcı firari ise olarak aranıyor. 10 Mayıs'ta görülen ilk duruşmada Kahramanmaraş 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, yapılan savunmaların ardından duruşmayı 24 Ekim’e erteledi.

ADANA

Hasan Alpargün Apartmanı: Adana'nın Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'ndeki 14 katlı Hasan Alpargün Apartmanı da yıkıldı, 96 kişi yaşamını yitirdi. 27 Haziran'da görülen üçüncü duruşmada Adana 12. Ağır Ceza Mahkeme heyeti, apartmanın müteahhidi sanık Hasan Alpargün'ün tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 27 Eylül'e erteledi.

Tutar Yapı Sitesi: 6 Şubat depremlerinde Adana'daki Tutar Yapı Sitesi C Blok'ta yıkıldı, 63 kişi yaşamını yitirdi ve 12 kişi de yaralandı. 5 Temmuz tarihinde görülen duruşmada Adana 7. Ağır Ceza Mahkeme heyeti, Karadağ adli makamlarınca yakalanan ve Türkiye’ye iade işlemleri süren sanık teknik uygulama sorumlusu ve inşaat mühendisi Cüneyt Akkaya’nın hukuki akıbetinin ilgili birimlere sorulmasına karar verdi. Çukurova Belediyesi’ne teknik inceleme yapılmasına ve Çukurova Belediyesi’nde bu tadilatları denetlemeyenlerin tespit edilerek haklarında suç duyurusunda bulunulmasına da karar vererek, duruşma 22 Kasım’a ertelendi. Temmuz ayında C Blok'un zemin katındaki dairede yaptırdıkları tadilatın binaya zarar verdiği iddiasıyla konutu terk etmeme adli kontrol tedbiriyle tahliye edilen Bekir Baloğlu ve oğlu Osman Baloğlu yeniden tutuklandı. Öte yandan kamu görevlilerinin yargılanmasına ilişkin de izin verilmedi.