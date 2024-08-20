Adana'da Serinlemek İçin Sulama Kanalına Giren Gencin Cansız Bedeni Çıktı

Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Doğankent Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sıcaklardan bunalan Adem Oruç (18) serinlemek için arkadaşlarıyla birlikte sulama kanalına girdi. Oruç, bir süre sonra akıntıya kapılarak kayboldu.

Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sualtı polislerine bağlı kurbağa adamlar arama çalışmaları başlattı. Yapılan arama çalışmalarında Oruç'un cansız bedenine ulaşıldı. Gencin cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: İHA