Tekirdağ'da Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bulunan plastik geri dönüşüm tesisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Tekirdağ'da Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Veliköy Mahallesi'nde yer alan plastik geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevlerin çevredeki binalara sıçramaması için önlem alan ekipler, yangının kontrol altına alınabilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

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Kaynak: AA

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