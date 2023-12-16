AKP'li Ordu Büyükşehir Belediyesi, yılbaşı süslerini kaldırması için kafeye tebligat gönderdi

Ordu Büyükşehir Belediyesi, kentte bir kafede yapılan yılbaşı süslemelerinin kaldırılması için tebligat gönderdi. Sosyal medyada artan tepkiler üzerine belediye geri adım attı.

AKP'li Ordu Büyükşehir Belediyesi, yılbaşı süslerini kaldırması için kafeye tebligat gönderdi

Ordu Büyükşehir Belediyesi (OBB) İlkafım İlçesi Sırrıpaşa Caddesi'nde faaliyet gösteren işyerlerine gönderdiği tebligatta, dükkanların izinsiz olarak süslenen camlarını 3 gün içinde kaldırmalarını istedi. Aksi takdirde cezai işlem uygulanacağı belirtildi.

Sırrıpaşa Caddesi'nde faaliyet gösteren esnaflara gönderilen tebligatta, dükkanların camlarına yapılan süslemelerin kaldırılması için üç günlük bir süre tanındığı bildirildi. Avukat Deniz Akbıyık sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kuzenimin Ordu'da kafesi var. Her özel günde ayrı bir konsept ile Ordu'nun görüntüsünü güzelleştiriyorlar, 4 senedir de her yılbaşı süsleme yapıyorlar. Bu sene yılbaşı süslerinin kaldırılması için ihtar gönderilmiş" dedi.

Tebligatta şu ifadeler yer aldı:

“Ordu Büyükşehir Belediyesi Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığı Etüt Projeler ve Kent Estetiği Şube Müdürlüğü’nün 2021/22 Nolu Kent Estetiği Kurulu Kararına İstinaden; Altınordu ilçesi Düz Mahalle Sırrıpaşa Caddesinde faaliyet gösteren işyerinizin dış cephesinde izinsiz olarak yapmış olduğunuz süslemelerinizi 3 (üç) gün içerisinde kaldırmanız, aksi takdirde cezai işlem uygulanacağı hususu tarafınıza tebliğ olur.”

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI, GERİ ADIM ATILDI

Avukat Akbıyık, geri adım atıldığını paylaştı. Akbıyık şunları dedi:

"Az önce tüm işletmelere zabıtalar gelip ihtarları geri toplamışlar, yetkililer "izin vermeye" karar vermiş. Gerçekten size ve sosyal medyanın iyiye kullanıldığında yarattığı güce bayılıyorum! İtünün yılbaşı ağacı önünde nöbet bekler gibi hissettim, susmadığımızda geri adım atıyorlar, atacaklar. Olay hiçbir zaman tek bir ağaçtan ibaret olmadı."

Etiketler
AKP Ordu
Diyarbakır İYİ Parti’de 12 bin 750 üye istifa etti Diyarbakır İYİ Parti’de 12 bin 750 üye istifa etti
CHP'li İlgezdi: Sağlık Bakanlığı, şehir hastaneleri bakanlığı oldu CHP'li İlgezdi: Sağlık Bakanlığı, şehir hastaneleri bakanlığı oldu
Ocak zammı öncesinde emekliye yeni ek ödeme! Hesaplara yatacak Ocak zammı öncesinde emekliye yeni ek ödeme! Hesaplara yatacak
Nohudun daha hızlı pişmesini sağlayan tüyo! Yumuşacık oluyor ve sert kalmıyor Nohudun daha hızlı pişmesini sağlayan tüyo! Yumuşacık oluyor ve sert kalmıyor
ÇOK OKUNANLAR
SGK uzmanı duyulmamış rakamı açıkladı: 2024 emekli maaş zammı ne kadar olacak? Emekli maaş zammı ne kadar olacak?
Bina sakinleri dikkat, bakanlık duyurdu: Kimlik uygulaması 81 ilde eş zamanlı olarak başladı! Kimlik uygulaması 81 ilde eş zamanlı olarak başladı!
Dünyanın en iyi 20 mutfağı açıklandı: İşte Türkiye'nin sırası! Dünyanın en iyi 20 mutfağı açıklandı: İşte Türkiye'nin sırası!
Kritik toplantı öncesi 2024 asgari ücret rakamı netleşti: Masada neler var? Kritik toplantı öncesi asgari ücret rakamı netleşti
Merkez'in enflasyon tahmini hesapları değiştirdi: Memur ve emeklinin zamlı maaşları ortaya çıktı Merkez'in enflasyon tahmini hesapları değiştirdi: Memur ve emeklinin zamlı maaşları ortaya çıktı