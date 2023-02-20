AKP'li başkanın yaptığı bina oturulamaz halde: 'Ruhsat verilmemeliydi'

AKP’li Malatya Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in ortağı olduğu Agora İnşaat 2016 yılında Malatya’nın bir başka ilçesi olan Yeşilyurt’ta 88 daireli iki bloklu bir bina yaptı. Güder, o dönem Malatya’nın Battalgazi ilçesinde AKP ilçe başkanıydı. Binanın oturma izni ise 2018 yılında alındı. Güder daha sonra belediye başkanı oldu.

Kahramanmaraş depreminde Başkan Osman Güder ve ortaklarının yaptığı binalar oturulamaz hale geldi. 400’e yakın yurttaş binadan sağ çıkmayı başardı. Ancak artık oturacak bir evleri yok.

Yargı yoluna gitmeye hazırlanan bina sakinleri halktv.com.tr’den Seyhan Avşar’a konuştu. Bina sakinleri, "Siyasi tarafını kullanıp her türlü hile ve düzenbazlıkla ruhsatlar alarak bizlere bu daireleri sattılar. Depremin ardından belediye başkanına çok ulaşmaya çalıştık. Telefonlarımızı uzun süre açmadı. Sonra komşular görüştü. ‘Ben binayı sağlam yaptım zemin kötüymüş ne yapayım’ diye yanıt vermiş. Bizler yasal süreci başlatacağız. Kamuoyunun bize destek olmasını istiyoruz" dedi.

“RUHSAT VERİLMEMELİYDİ”

Telefonla ulaştığımız başkan Osman Güder, “2012’de inşaat yapan kişiler vardı. Bana ‘ortak olur musun?’ dediler oldum. Alakadar olduğum kadarıyla orada yüksek katlı binalar yapılmamalıydı. Zemin etütleri vs. Hepsi uygun bir şekilde yapıldı. Sadece bizim yaptığımız bina ağır hasar görmedi. Birçok bina hasar gördü. Zeminin biraz yumuşak olması ve yüksek katlı binalara uygun olmadığı yorumları yapılıyor. Bunu da şimdi öğreniyoruz. Oralara ruhsat verilmemeliydi. Malatya’da bin 400 insan vefat etmiş. Vicdanen rahatsızlık duymamak mümkün değil. Üzülmemek mümkün değil. Kimin suçu varsa cezasını çekecek” dedi.