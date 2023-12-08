AKP'li eski başkan uyuşturucu kaçakçılığından tutuklandı

Yüksekova'da AKP eski ilçe başkanı Naci Bilici, uyuşturucu kaçakçılığı suçundan tutuklandı.

AKP'li eski başkan uyuşturucu kaçakçılığından tutuklandı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 2017-2019 yıllarında AK Parti ilçe başkanlığı yapan Naci Bilici, Van'da uyuşturucu kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı. Van İl Emniyet Müdürlüğünde ifadesi alınan Bilici, sevk edildiği mahkemece aynı suçlamayla tutuklanarak Van M Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

Mezopotamya Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Naci Bilici'nin AK Parti ilçe başkanıyken kendisinden iş isteyen bir kadına tacizde bulunduğuna dair mesajları ortaya çıkmıştı.

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