Türk Telekom'dan yeni yıl hediyesi! İnternet fiyatlarına zam yapıyor

Ekonomik krizle boğuşan vatandaşlar, iğneden ipliğe her kalemde gelen zamlarla hayatta kalmaya çalışıyor.

İnternet devi Türk Telekom, daha asgari ücrete gelecek zam belli olmadan, yeni yılda internet fiyatlarına zam yapacağını açıkladı.

En son 1 Ekim 2023'te internet fiyatlarında bir artışa giden kurum, 1 Ocak 2024 tarihinden geçerli olmak üzere internet fiyatlarında 65 TL artışa gidecek.

Telekom, en düşük taahhütsüz ve limitsiz internet paketi olan “12 Mbps’ye kadar” internet paketinin fiyatı 585 TL’den 650 TL’ye çıkartacak.

Donanım Haber'in aktardığı, zamlanan tarifeler şöyle:

Tek seferlik ücretlere gelen zamlar ise şöyle:

Kaynak: Gerçek Gündem