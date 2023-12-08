Türk Telekom'dan yeni yıl hediyesi! İnternet fiyatlarına zam yapıyor

Yapılan duyuruya göre Türk Telekom, internet fiyatlarına 1 Ocak 2024 tarihinde geçerli olmak üzere zam yapacak.

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Türk Telekom'dan yeni yıl hediyesi! İnternet fiyatlarına zam yapıyor

Ekonomik krizle boğuşan vatandaşlar, iğneden ipliğe her kalemde gelen zamlarla hayatta kalmaya çalışıyor.

İnternet devi Türk Telekom, daha asgari ücrete gelecek zam belli olmadan, yeni yılda internet fiyatlarına zam yapacağını açıkladı.

En son 1 Ekim 2023'te internet fiyatlarında bir artışa giden kurum, 1 Ocak 2024 tarihinden geçerli olmak üzere internet fiyatlarında 65 TL artışa gidecek.

Telekom, en düşük taahhütsüz ve limitsiz internet paketi olan “12 Mbps’ye kadar” internet paketinin fiyatı 585 TL’den 650 TL’ye çıkartacak.

Donanım Haber'in aktardığı, zamlanan tarifeler şöyle:

Türk Telekom'dan yeni yıl hediyesi! İnternet fiyatlarına zam yapıyor - Resim : 1

Tek seferlik ücretlere gelen zamlar ise şöyle:

Türk Telekom'dan yeni yıl hediyesi! İnternet fiyatlarına zam yapıyor - Resim : 2

Kaynak: Gerçek Gündem

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