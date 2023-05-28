AKP'li bir şahıs kendisini avukat gibi tanıtıp dilekçe yazmak istedi, gerginlik çıktı

İstanbul Kartal'da AKP'li bir şahısın kendisini avukat gibi tanıtarak dilekçe yazmaya çalışması gerginliğe neden oldu.

AKP'li bir şahıs kendisini avukat gibi tanıtıp dilekçe yazmak istedi, gerginlik çıktı

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu sona ererken; Türkiye'nin birçok noktasında usulsüzlük ve hukuksuzluk haberleri gelmeye devam ediyor. 

AKP'Lİ ŞAHISTAN AVUKAT ALDATMACASI

İstanbul Kartal Sabri Taşkın İlkokulu'nda AKP'li bir şahıs, avukat olduğunu söyleyerek itiraz dilekçesi yazmak istedi.

soL'da yer alan habere göre, söz konusu şahsın avukat olmadığı anlaşılınca müşahitler ve yurttaşlar tepki gösterdi.

GERGİNLİK ÇIKTI

AKP'lilerin tepki gösteren yurttaşların üzerine yürümesinin ardından gerginlik çıktı.

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