İstanbul'da CHP'li müşahidin kaburgalarını kırdılar

Türkiye cumhurbaşkanı seçerken kentlerden de sandık başında yaşanan gerginlik haberleri gelmeye devam ediyor. Bu kez de İstanbul Esenler'de MHP'liler tarafından bir müşahit darp edildi.

İstanbul'da CHP'li müşahidin kaburgalarını kırdılar

CHP Esenler İlçe Başkanı Kemal Şahin, ilçedeki bir okulda görevli müşahidin AKP ve MHP’li üyeler tarafından darp edildiğini açıkladı. Şahin, müşahidin kaburgalarının kırıldığını, hastanede müşahede altında olduğunu kaydetti.

Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Esenler Fatih Mh Şehit Muhammed Aksu okulunda 1091 no'lu sandıkta görevli Müşahidimiz Mehmet Eldem Sandıkta yapılan olumsuzluklara itiraz ettiği için AKP ve MHP’li Üyeler tarafından darp edildi, şu an Bakırköy Sadi Konuk Hastanesinde; kaburgaları kırık halde, müşahede altındadır” dedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da Twitter'dan, “Seçimi bir savaşa dönüştürme eğiliminde olanlara attığınız ve sahip çıkacağınız her oyla engel olacaksın İstanbul! Olaya müdahale ederken saldırganlar tarafından darp edilen kolluk kuvvetlerimize de çok geçmiş olsun” paylaşımında bulundu.

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