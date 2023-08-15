AKP'li belediyeler 'iptal' sırasına girdi: Gökçe'nin bir konseri daha iptal edildi!

Cumhur İttifakı’nın kazandığı belediyelerde konser iptallerine bir yenisi daha eklendi. Son olarak Müzisyen Gökçe’nin Afyonkarahisar’a bağlı Sandıklı’da vereceği konser AKP'li Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl tarafınca 7 Ağustos 2023 günü iptal edilmişti.

Sandıklı Belediye Başkanı Çöl işi bir adım ‘ileri taşıyarak’ Gökçe’nin ilçe sınırlarından dahi giremeyeceğini söylemişti.

Sandıklı’nın ardından bir ilçe belediyesi daha Gökçe’nin konserini iptal etti. Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde 31’inci Ayçiçeği Festivali’nde 12 Ağustos’ta sahneye çıkacaktı. Ancak ilçenin belediye başkanı Dr. Osman İnan da Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl gibi, LGBTİ+’ye destek verdiği gerekçesiyle Gökçe’nin konserinin iptal edildiğini açıkladı.

Kaynak: Gerçek Gündem