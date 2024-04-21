AKP'li belediye başkanı makam aracını satışa çıkardı: Camlar filmli...

Gelibolu'da belediye başkanlığını CHP'li Özacar'dan devralan AKP'li Ali Kamil Soyuak, makam aracını ikinci el sitesinde satılığa çıkardı

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AKP'li belediye başkanı makam aracını satışa çıkardı: Camlar filmli...

31 Mart seçimlerini Çanakkale Gelibolu'da yüzde 39.6 oy alarak kazanan AKP'li Ali Kamil Soyuak, "Belediyenin çok borcu var" diyerek makam aracını 3 milyon 300 bin TL'den satışa çıkardı.

Koltuğu CHP'li Mustafa Özacar'dan devralan Soyuak'ın ikinci el satış sitesinde "Hastasına doktordan temiz makam aracı" başlığıyla koyduğu araçla ilgili yorumları da dikkat çekti.

Araca ilişkin açıklama kısmında şu ifadeler yer aldı:

- Ön takım bakım istiyor, çünkü Gelibolu'nun yolları bozuk.

- İçerisinde sigara içildi mi bilemiyoruz, eski başkana sormak lazım.

- Eski başkan halktan uzaktı, muhtemelen kilometresi uzun yolda yapıldı.

- Camlar filmli, eski başkan vatandaşla göz göze gelmeyi sevmezdi.

- Nakit ihtiyacından acil satılık, belediyenin çok borcu var.

- Piyasada tanınan, bilinen bir araçtır. Tüm ilgiyi üzerinizde toplayabilirsiniz.

- İstediğiniz ustaya gösterebilirsiniz, zaten Gelibolu Küçük Sanayi Sitesi esnafı arabayı yakından tanır.

- Yedek anahtarını bulamadık, eski başkana sormak lazım.

- 25.000 TL tramer kaydı var. Sol çamurluk değişen.

- Araç başında pazarlık yapılır.

- Takas yalnızca halka hizmet edecek Mobil İkram Araçları ile yapılır.

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AKP Gelibolu 2024 Yerel Seçimleri
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