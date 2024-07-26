AKP'li Başkandan Personele 'Sendikalı Olmayın' Baskısı!

Elazığ Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası Elazığ Şubesi arasında imzalanan protokolle belediye personeli (Bel-Per) iştirakinde olan çalışanların maaşlarına yüzde 71,10 oranında zam yapılırken belediyenin bir diğer iştiraki olan EBUAŞ’ta çalışan yüzlerce personeline sendika taleplerinin kabul edilmemesi ve maaşlarında iyileştirilmesi yapılmaması tepki çekti. Elazığ Belediye Yeniden Refah Partisi (YRP) Grup Sözcüsü Osman Cem Karahüseyinoğlu, AKP’li belediye başkanı Şahin Şerifoğulları’nın personeller arasında ayrımcılık yaptığını kaydetti.

Sözcü'den Evren Demirdaş'ın haberine göre; Elazığ belediye başkanı Şahin Şerifoğulları’nın getirmiş olduğu bir maaş düzenin olmadığını belirten YRP’li meclis üyesi Osman Cem Karahüseyinoğlu, şöyle konuştu:

'SENDİKALI OLMAYIN'

"Geldiği günden itibaren özellikle EBUAŞ personelinin sendikalı olmaması için baskı yapıyor. Onlarda sendikalı olamadığı için mevcut kamu protokolünde veya belediyenin Bel-Per iştirakinde olan personelin bağlı olduğu sendikayla birlikte sözleşmelere katılamıyorlar. Zaten geçen yıla kadar Bel-Per personelinde aynı durumdaydı belediye başkanın takdir etmiş olduğu yüzde 50’lik dilimleri alıyorlardı. Son sözleşmede enflasyonun düşük çıkacağını düşünerek sözleşmeye enflasyon farkı koymuşlardı bu 2 yıllık sözleşmeydi. Aynı durumda EBUAŞ’ta çalışan işçiler asgari ücret artı sosyal yardım düzeyinde 20 bin TL’yi bulan bir maaş alıyor ve bunların hiçbir şekilde maaşları enflasyonla ilgili düzenlemeleri yapılmadı. Belediyenin 70-80 civarında kadrolu işçisi var bunlar 20-30 yıldır çalışan arkadaşlarımız bunlarda şuanda taşerondan kadroya geçen Bel-Per statüsünde çalışan işçilerin altına düştüler.

'BUNUN ADI ZAM DEĞİL'

‘Belediye başkanı Bel-Per işçilerine yüzde 71 zam yaptı’ diye her yerde paylaşıyorlar ama bunun adı zam değil. Bir zam yapılacağı zaman enflasyonun üzerinde verilen refah payı zamdır. Dolayısıyla işçiye, memura eşit ücret olarak vermek istiyorsa belediye başkanımız çevremizdeki bütün il belediyelerin en düşük maaşını ödüyoruz. Dolayısıyla belediyede çalışanına değer ve kıymet verdiğini yüzde 70’lerde zam verdiğini ifade ederek ispat etmeye çalışıyorlarsa yüzlerce çalışanı olan EBUAŞ’a neden asgari ücrette mahkum ettiler? Orada çalışan personellerimiz aynı işi görmüyorlar mı?"

'EBUAŞ ŞÖFÖRLERİ 20-21 BİN TL MAAŞ ALIYOR'

Elazığ’da en büyük sorunların dan birinin ulaşım olduğunu ve belediyede çalışan otobüs şoförlerinin çalışma saatinin çok üstünde çalıştığını belirten Karahüseyinoğlu, “Bundan dolayı psikolojilerinin etkilendiğini biliyoruz. Ama EBUAŞ şöförlerinin şuanda 20-21 bin TL civarında ücret alıyorlar. Sonuç itibariyle çevremizdeki illerde çalışan belediyelerden neden çok düşük maaş veriliyor? Elazığ belediyesi içerisinde kadrolu personel dediğimiz Bel-Per ile şirket işçisi olan EBUAŞ personeli arasındaki bu maaş uçurumu neden kaynaklanıyor? EBAUŞ’da yüzlerce işçi mağdur durumda. Sayın belediye başkanın göreve geldiği günden bu yana işçilerle çok barışık olmadığını biliyorum. Kadrolu işçilerin, Bel-Per personelinin özellikle EBUAŞ personelinin diğer kurumlarda olan seviyelere çıkartılmalarını istiyoruz. EBUAŞ’da çalışan personeller üçüncü sınıf vatandaş mı?” ifadelerini kullandı.