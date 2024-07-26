Yüzünü Paris'e, Sırtını Vatandaşa Döndü! Bakan Ersoy'un Otelinde 40 Bin TL'lik İnci Kaşıklı Servis

Fransa'nın başkenti Paris'in ünlü restoranlarından Caviar Kaspia'nın şubesi, Bakan Ersoy'un Bodrum'daki otelinde açıldı. Lüks restoranın inci kaşıkla servis edilen meşhur havyarlı patatesinin fiyatı ise yaklaşık 40 bin TL.

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Yüzünü Paris'e, Sırtını Vatandaşa Döndü! Bakan Ersoy'un Otelinde 40 Bin TL'lik İnci Kaşıklı Servis

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un oteli Maxx Royal Bodrum'da Paris'in en lüks ve en ünlü restoranlarından olan ve klasiği haline gelmiş inci kaşıkla servis edilen havyarlı patatesiyle de meşhur olan Caviar Kaspia'nın şubesi açıldı.

Patronlar Dünyası'nda da yer alan habere göre; markanın meşhur havyarlı patatesi her şubede inci kaşıkla servis ediliyor. Havyarlı patatesin fiyatı ise türüne ve gramajına göre 170-1147 euro arasında yani yaklaşık 40 bin TL civarında.

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