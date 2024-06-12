AKP'den Cumhur ittifakı açıklaması

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Cumhur İttifakı kararlılıkla yoluna devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

AKP'den Cumhur ittifakı açıklaması

AKP Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Ülkemizi karşı karşıya olduğu tehlikelerden korumak ve geleceğe güçlü bir şekilde taşımak için kurulan Cumhur İttifakı kararlılıkla yoluna devam etmektedir. Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmak için Cumhur İttifakı olarak, ülkemizi geleceğe taşımak ve milletimize hizmet etmek noktasında güçlü siyasetlere imza atmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sn Recep Tayyip Erdoğan’ın vurguladığı gibi bu konudaki irademiz tamdır." ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar gelecek...

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