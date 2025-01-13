AKP'de Kritik Kongreye Geri Sayım! Ankara Kulisleri Bunu Konuşuyor... 'Meral Akşener'in Görevi Kesinleşti'

AKP'de yeni parti yönetiminin belirleneceği 23 Şubat'a geri sayım başladı. Kulisler 5-6 bakanın değişeceği iddialarını konuşurken; eski İYİ Parti lideri Akşener'in Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacağının kesinleştiği de öne sürülenler arasında.

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AKP'de Kritik Kongreye Geri Sayım! Ankara Kulisleri Bunu Konuşuyor... 'Meral Akşener'in Görevi Kesinleşti'

31 Mart yerel seçimleri sonrası AKP, tarihinde ilk kez ikinci parti konumuna düştü. Bu sonuç sonrası parti içinde özeleştiriler yükselirken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da bu eleştirileri sesli dile getirerek 'değişim' sinyali verdi. Bu mesajlar sonrası AKP için kritik dönemeç tarihi 23 Şubat olarak belirlendi. 8. Olağan Kongre'de AKP'nin yeni yönetimi belli olacak. AKP kulislerinde ise 5-6 bakanın değişeceği iddiaları konuşuluyor.

En dikkat çeken iddia ise eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e ilişkin olanlar... Sözcü yazarı Erdal Sağlam, kabine değişikliği için değişik isimlerin gündeme geldiğini belirterek, "Cumhurbaşkanı Yardımcılığı için Meral Akşener'in kesinleştiği söyleniyor" dedi.

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Kaynak: Sözcü

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