Adana'da 2 Katlı Evde Yangın

Adana'nın Feke ilçesi İslam Mahallesi'nde 2 katlı müstakil evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında can kaybı yaşanmazken, evde hasar meydana geldi.

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Adana'da 2 Katlı Evde Yangın

Adana'nın Feke ilçesinde Hüseyin Akgedik'in İslam Mahallesi'ndeki 2 katlı müstakil evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ile polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın, evde hasara neden oldu.

Kaynak: AA

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