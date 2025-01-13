Adana'da 2 Katlı Evde Yangın

Adana'nın Feke ilçesinde Hüseyin Akgedik'in İslam Mahallesi'ndeki 2 katlı müstakil evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ile polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın, evde hasara neden oldu.

Kaynak: AA