AKP, yerel seçim çalışmalarını hızlandırdı; Aday tanıtımı için tarih belli oluyor

7 Ekim’deki Olağanüstü Büyük Kongre’de parti yönetimini yenileyen Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP), yerel seçim için çalışmaları hızlandırıyor. Yerel seçimlerde ittifak kararı olan AKP yönetimi, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ile ittifak görüşmelerini başlatırken, parti içinde de yerel seçim stratejileri üzerinde çalışılıyor.

BBC Türkçe'nin haberine göre; AKP’nin öncelikleri, İstanbul ile Ankara olmak üzere, 2019’da Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) kaybedilen belediyeleri geri almak ve 6 Şubat depremlerinin etkilediği illerde seçimi kazanmak.

Parti kulislerinde, seçim beyannamesinin açıklanması ve aday tanıtımı için ise Ocak ayı sonu ön plana çıkıyor.

ORTAK KOMİSYONLAR GEÇTİĞİMZİ GÜN TOPLANDI

AKP ile MHP 2019 yerel seçimlerine ittifakla girme kararı aldı. Bu kapsamda her iki partinin yöneticilerinden oluşan ortak komisyon da çalışmalarına başladı. Ortak komisyon, öncelikle 2019 yerel seçimlerinde nerelerde ve neden kaybedildiğinin tespitini yapıp, iki partinin oy bölünmesi nedeniyle CHP'nin veya başka bir muhalefet partisinin kazandığı yerlerde, iki partinin oy oranları, demografisi ve geçmiş yıllardan bu yana oy tercihlerini dikkate alan bir ittifak stratejisi izleyecek.

AKP kaynakları, hedefin 81 ilde ittifak yapılması ancak bir partinin açık ara önde olduğu bazı ilçelerde ittifaksız seçime girilebileceğini söylüyor.

YOL HARİTASI ELE ALINACAK

AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) ise seçim sürecine ilişkin takvim ve seçim hazırlıkları konusunda MYK’ya yetki devri gündemiyle 7 Kasım’da toplanacak.

Toplantıda adaylık başvurularının alınması süreci, başvuru ücretleri, il, ilçe başkanlarının istifa süreçlerine ilişkin takvimin netleşmesi bekleniyor.

Önceki seçimlerde olduğu gibi, belediye başkan adayları “temayül yoklaması” ile belirlenecek.

Adaylık başvuruları internet üzerinden yapılabilecek ve temayül yoklamalarında yine dijital sistemden yararlanacak. Ancak nihai karar verici Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve parti yönetimi olacak.

'REHAVET' UYARISI

AKP’de teknik hazırlıkların yanı sıra, parti yönetimi, seçim stratejsine ilişkin milletvekili, teşkilatlardan önerileri almaya da başladı.

AKP yerel seçimlerde önceliğini başta İstanbul ve Ankara olmak üzere 2019 yerel seçimlerinde CHP’ye kaybedilen illeri geri almak üzerine kurmayı planlıyor.

Bu çerçevede seçime giderken, Cumhur İttifakı ve AKP’nin avantajları, dezavantajları değerlendiriliyor.

CHP’nin başını çektiği Millet İttifakı’nın dağılması ve muhalefet cephesindeki dağınıklık en önemli avantaj olarak görülüyor. Buna karşın, enflasyon ve hayat pahalılığı, partinin dezavantajları olarak görülüyor ve son iki seçimdir büyükşehirlerde, parti oylarının gerilemesi de buna bağlanıyor. Ayrıca 2019 yerel seçimlerinde yanlış aday tercihlerinin seçimin kaybedilmesinde önemli etken olduğu dile getiriliyor.

Mayıs ayındaki, cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinin kazanılmış olmasının bir psikolojik üstünlük yarattığı düşünülse de birçok AKP yöneticisi bunun “rehavete dönüşmemesi gerektiğine” dikkat çekiyor.

İYİ PARTİ İLE CHP İTTİFAK KURACAK MI?

Ancak bazı AKP yöneticileri, bazı İYİ Parti yetkililerinin CHP’ye sert eleştiriler yöneltmesine ve mesafeli durmasına karşın, taban baskısı nedeniyle özellikle Ankara ve İstanbul gibi kritik illerde son anda uzlaşabileceği endişesini dile getiriyor.

Akşener’in, Altılı Masa sürecinde, sert bir söylemle masadan kalkıp, tekrar geri döndüğü anımsatılıyor; CHP’deki bir yönetim değişikliğinin, İYİ Parti’nin kararını değiştirebileceği, buna göre bir strateji belirlenmesi gerektiğini belirtiliyor.

SÖYLEMLER NE OLACAK?

AKP’de İstanbul’un CHP’den “geri alınması” konusunda da farklı stratejiler tartışılıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu’nun, “hizmet üretemediğini”, bütçe olanaklarını iyi kullanmadığını ve hizmet üretememe gerekçesi olarak da “iktidar engelliyor” bahanesine sığındığını savunan bazı AKP kurmayları# “hizmet belediyeciliğinin” ön plana çıkarılması gerektiği görüşünde.

İstanbul’da “hemşehri” dayanışmasının önemli olduğu ve bu nedenle de İmamoğlu’nun karşısına “Karadenizli bir aday” çıkarılması seçeneği parti içinde tartışılıyor. Ancak bazı AKP kurmayları, bu görüşte değil.

İmamoğlu’nun yerel siyasetten çok, genel siyaset aktörü olarak daha ön plana çıktığını savunan AKP kurmayları, buna göre bir siyaset dili üzerine strateji oluşturulması gerektiği ifade ediliyor.

İmamoğlu’nun seçimi kazanmasında Karadenizli olmasının yanı sıra, “kimlik siyaseti, AKP karşıtlığının” önemli rol oymadığını belirten bazı parti yöneticileri, kutuplaştırıcı siyaset anlayışının yerel seçimlerde de sürdürülmesi gerektiğini ileri sürüyor ve “O nedenle İmamoğlu Karadenizli, diye Karadenizli bir aday çıkarma zorunluluğumuz yok” görüşünü dile getiriyor.

'2019' DERS ALINACAK

AKP kulislerinde 2019 yerel seçimlerinde Ankara’da “ithal aday” olarak nitelendirilen, Ankaralı olmayan aday gösterilmesi, İstanbul’da aday gösterilen Binali Yıldırım ile teşkilatlar arasındaki koordinasyon eksikliğinin seçimi kaybettirdiği tespitleri yapılıyor.

2024 yerel seçimleri için ise özellikle İstanbul’da hem teşkilatlar, hem de ilçe belediye başkanları ile uyumlu çalışabilecek adayın, sinerji yaratabileceğine vurgu yapılıyor.

Bunu sağlamak için de “Sadece İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı değil, ilçe belediye başkan adaylarıyla bir takım” olarak kamuoyuna açıklanması gerektiği ifade ediliyor.

HEDEP İLE İŞBİRLİĞİ OLACAK MI?

Başta İstanbul olmak üzere Kürt nüfusun yoğun olduğu bölgelerde de belediye başkanlığı almak isteyen AKP, bunun için izlenecek stratejiyi de tartışıyor.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) kulislerinde, “kayyum atanmaması” koşuluyla, AKP’yle seçim işbirliğinin tartışılabileceği görüşü seslendiriliyor.

AKP kurmayları ise ne HEDEP, ne de İYİ Parti ile “görünür, görünmez” bir işbirliğinin bu aşamada söz konusu olmayacağını, bir temasın da bulunmadığını söylüyor.

Ancak AKP kurmayları özellikle İstanbul’da, seçimi kazanmak için Kürt seçmenin desteğini de almanın önemine vurgu yapılıyor. Bunun yolunun ise “HEDEP’le ittfak veya seçim işbirliği olmadığını”, hizmet götürmek olduğunu ifade ediyorlar.

CHP Kurultayı öncesi 95 milletvekili Kılıçdaroğlu’na destek açıkladı, 196 İstanbul delegesinden 185’i Özel için imza verdi

İttifaklara kapıları kapatan İYİ Parti, belediye başkan adaylarını Aralık başında ilan etmeyi planlıyor