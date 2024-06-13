AKP söz verdi: 'Etki ajanlığı' maddesi 9. Yargı Paketi’nden çıkarılıyor

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, 'etki ajanlığı' düzenlemesinin 9. Yargı Paketi’nden çıkarılacağını açıkladı.

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AKP söz verdi: 'Etki ajanlığı' maddesi 9. Yargı Paketi’nden çıkarılıyor

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, parlamento muhabirleri ile kahvaltıda bir araya geldi. TBMM’de gerçekleşen buluşmada Emir, gündemdeki önemli konu başlıklarına yönelik değerlendirmelerde bulundu. Emir, iktidarın gündemindeki 9. Yargı Paketi’ndeki, “etki ajanlığı” maddesinin çıkarılacağını söyledi.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre; Emir, yargı paketi ile ilgili dolaşan taslak metine yönelik kaygılarını şu ifadelerle paylaştı:

“Bu taslağın MHP tarafından hazırlandığı yönünde de bilgiler var. Bu taslağın içinde kabul edemeyeceğimiz hükümler var, bunların başında da Etki Ajanlığı maddesi geliyordu. Etki Ajanlığı, sınırları belli olmayan bir madde olarak karşımıza çıkmıştı ve bunun savcılara bir maymuncuk olarak verildiği, savcıların kimi zaman istediklerinde kapıları onunla açabilecekleri, istediklerini yargılayabilecekleri bir alan yaratıyordu.

"SÖZ VERİLDİ"

Hukuk devletinde böylesine öngörülemez ceza maddeleri olamaz. Ceza maddeleri kesin, açık, öngörülebilir ve sınırlarının belli olması gerekiyor. Türkiye’yi kaotik bir ortama sokmak için kullanılabileceği yönünde kaygılarımız vardı. Geldiğimiz noktada, dokuzuncu yargı paketinde bu maddenin yer almayacağı sözü verildi. 6284 Sayılı Yasa’nın en önemli maddelerinden biri olan, “Zorlama hapsin” kaldırılacağı kaygısı da vardı. O konunun da yer almayacağı sözü verildi."

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Murat Emir Yargı paketi
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