Güldür Güldür'den 'İmamoğlu' skeci: "Sen bizim arıtma tesislerimizi gördün mü?"

Komedi programı Güldür Güldür'ün sezon finaline özel bölümünde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun skecinin yer aldığı görüldü.

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Beşiktaş Kültür Merkezi (BKM) imzalı olan, Ali Sunal’ın sunduğu Güldür Güldür, sezon finaline giriyor.

Güldür Güldür ekibi sezon finallerine özel bir İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu skeci yaptı.

Geçmişte de siyasi tartışmaların ve politik konuların hiciv şeklinde işlendiği programın sezon finalini gösteren fragmanında, İmamoğlu’nun iki uzaylı ile diyaloğa girdiği gözüktü.

İmamoğlu’nun, “Çözeceğiz, çözeceğiz. Hepimiz aynı evrenin çocuklarıyız. Sen bizim arıtma tesislerimizi gördün mü?” dediği duyuldu.

Güldür Güldür’ün sezon finali 15 Haziran günü Show TV’de yayımlanacak.

Kaynak: Gerçek Gündem

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