İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan bir yıllık bilanço

Bakan Yerlikaya, medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldiği değerlendirme toplantısında, terörle mücadelede son duruma ilişkin bilgileri paylaştı.

Yerlikaya, açıklamasında şunları kaydetti;

Ülkemizin bölünmez bütünlüğünü muhafaza etmek varlık sebebimiz. Görev ve sorumluluklarımızın bilincindeyiz. Temel referansımız hukuk ve insan haklarıdır. Büyük ve güçlü Türkiye'yi birlikte inşa ediyoruz. Bakanlığımızın misyonu Türkiye'nin huzurudur. Terör örgütleri, organize yapılanmalar, suç odakları ile mücadelemizi 365 gün sürdürüyoruz. Bölücü terör örgütüne karşı kararlı mücadelemiz var. Bu topraklardan terörü kazıyıp atıyoruz. Munzur'da huzurun sesi hâkim.

BİR YILDA BİN 22 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Sizlerle 1 yıldaki terörle mücadele verilerini paylaşacağım... Kırsalda operasyon sayısı 27.335, toplamda operasyon sayısı 31.994; şehir operasyonlarında 4659. 1022 terörist etkisiz hale getirildi. İHA uçuş saati 46 bin 678. FETÖ'ye 1 yılda 5543 operasyon düzenlendi. Sol örgütlere 614 operasyon. DEAŞ'a 1607 operasyon düzenlendi.

585 SUÇ ÇETESİ ÇÖKERTİLDİ

Organize suçlarda 1451 operasyon düzenlendi. 10285 kişi gözaltına alındı. 3891 kişi tutuklandı. 585 suç çetesi çökertildi. 106 milyar lira maddi değeri olan maddi varlığa el konuldu.

UYUŞTURUCU OPERASYONLARI

Sokaklarımızdaki uyuşturucu tacirlerini küçük büyük bakmaksızın nefeslerini kesiyoruz. Gençlerimizi zehirlemeye kimse cüret edemez. Uyuşturucu imal ve ticaretine 44.937 operasyon düzenlendi. 74 bin 703 gözaltı yapıldı 31 bin 792 kişi tutuklandı. Adli kontrol kararı verenlerin peşindeyiz, onları arkadaşlarının yanına göndermekte kararlıyız. 128 ton, 63 milyon adet, 162,5 milyon kök uyuşturucu ele geçirildi. Asayiş suçlarında 1 yıllık periyotta yüzde 3,8 suç azaldı. Mal varlığına karşı, işlenen 9 önemli suç yüzde 14,6 azaldı. Kişiler karşı işlenen 10 önemli suçta aydınlatma oranımız yüzde 97.2. Operasyonlarda toplam 198.918 kişi yakalandı.

SİBER SUÇLAR

Siber suçlarla mücadelede 209 binin üzerinde sosyal medya hesabı incelendi. Terörle iltisaklı olan 39.671 kişi tespit edildi.

TÜRKİYE'DEKİ YABANCI SAYISI

Türkiye’de 3 milyon 114 bin 99 geçici koruma altında Suriyeli, 1 milyon 125 bin 623 ikamet izni, 234 bin 528 uluslararası koruma altında olmak üzere toplam 4 milyon 474 bin 250 yasal kalış hakkı olan yabancı var. 1 yılda 103 bin 45 Suriyeli gönüllü ülkesine döndü, 2016-2023 arasında 658 bin 463 Suriyeli gönüllü dönüş sağladı.

BAYRAM ÖNLEMLERİ

Bayram tatili boyunca günlük 37 bin 810 olmak üzere, toplam 66 bin 92 personel görev yapacak. 1063 radar, 290 ortalama hız ihlal tespit sistemi, 318 elektronik denetim sistemi 24 saat esaslı çalışacak.

"DURDUK YERE EL ÇEKTİRME SÖZ KONUSU DEĞİL"

Bakan Yerlikaya, toplantı sonrasında yaptığı açıklamada "Emniyette usulsüz dinleme konusunda mülkiye başmüfettişlerini görevlendirdim. Çalışma bitmek üzere. Götürüp Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na teslim edeceğiz. Eş zamanlı olarak başsavcılık da soruşturma başlattı." dedi. Hakkâri Belediye Başkanlığı’na kayyum atanması ilgili olarak da "Durduk yerde bir belediye başkanının görevden el çektirilmesi söz konusu değil. Terör örgütlerine destek olmak, propagandasını yapmakla ilgili kovuşturma süreci başlamışsa bizim gereğini yapmakla ilgili yasal yetkimiz var. Adaylar belirlenirken davaları olan insanların aday edilmesi ile ilgili aslında ne yapılmak istenmektedir. Hiç kimse demokrasiye tuzak kurmasın" dedi.