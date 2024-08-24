AKP İl Binası Önünde Şüpheli Valiz Paniği

Siirt'te AKP İl Başkanlığı il binası önündeki kaldırıma bırakılan valiz, polis tarafından fünye ile patlatıldı. Valiz boş çıktı, cadde yeniden trafiğe açıldı.

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AKP İl Binası Önünde Şüpheli Valiz Paniği

Kooperatif Mahallesi Turan Beyazıt Caddesi 1754 Sokak’ta öğle saatlerinde AKP İl Başkanlığı binası önünde kaldırıma bırakılan valizi görenler, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve bomba imha uzman ekipleri sevk edildi.

Polis, bölgeye güvenlik şeridi çekerek, caddeyi yaya ve araç trafiğine kapattı. Bomba imha uzmanı da koruyucu kıyafetlerini giyerek valizi fünye ile kontrolü şekilde patlattı. Valiz boş çıktı, cadde yeniden trafiğe açıldı.

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Kaynak: DHA

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