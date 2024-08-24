Tepetaklak Olan Araçtan Burnu Bile Kanamadan Çıktı

Bolu'da kaldırıma çarparak tepetaklak olan aracın sürücüsü kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu.

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Tepetaklak Olan Araçtan Burnu Bile Kanamadan Çıktı

Bolu’da D-100 kara yolunda, kaldırıma çarpan otomobil tepetaklak oldu. Meydana gelen kazada sürücünün burnu bile kanamadı.

D-100 kara yolunun Ankara istikametinde Paşaköy mevkiinde meydana gelen kazada Ankara istikametine seyreden B.A (25) idaresindeki 34 DNA 040 plakalı otomobil, yan yoldan, D-100’e katılmak isterken kaldırıma çarptı. Kontrolden çıkan otomobil, savrularak takla attı.

Ters dönen otomobildeki sürücü kendi imkânlarıyla otomobilden çıkarken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık durumu iyi olan sürücü, tedaviyi reddetti. Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: İHA

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